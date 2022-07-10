Интрига накаляется! Феррари выигрывает Гран-При Австрии, Шумахер бьет рекорд

Шарль Леклер смог обогнать Макса Ферстаппена на Гран-При Австрии и добыть третью победу в сезоне. Это обострило интригу в борьбе за чемпионство

Леклер выиграл Гран-При Австрии, а Шумахер добыл лучший в своей карьере результат

Сегодня на австрийском автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильберге подошел к концу 11-ый этап сезона в Формуле-1. По результатам квалификации поул достался действующему чемпиону и лидеру зачета Максу Ферстаппену.

Правда, в середине гонки его смогли обогнать пилоты Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Вот только удержаться в лидерах смог лишь монегаск. На 56 кругу у Сайнса загорелся двигатель и Карлос вынужден был сойти с трассы.

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Леклер же защитил свое лидерство и выиграл уже третью гонку в сезоне. Ферстаппен завершил вслед за ним, а на третьем место уже в третьей гонке подряд забрался Льюис Хэмилтон.

Также стоит отметить прогресс Мика Шумахера. Сын легендарного "Красного барона" проводит в Формуле-1 лишь второй сезон, однако лишь во второй раз оказался в очковой зоне. Если неделю назад он был восьмым, то теперь занял 6 место.

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В общем зачете Ферстаппен продолжает удерживать лидерство, однако победа позволила Леклеру приблизиться к голландцу на расстояние 38 очков.