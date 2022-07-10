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Интрига накаляется! Феррари выигрывает Гран-При Австрии, Шумахер бьет рекорд

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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10 июля, 18:38
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Шарль Леклер смог обогнать Макса Ферстаппена на Гран-При Австрии и добыть третью победу в сезоне. Это обострило интригу в борьбе за чемпионство
Леклер выиграл Гран-При Австрии, а Шумахер добыл лучший в своей карьере результат
Леклер выиграл Гран-При Австрии, а Шумахер добыл лучший в своей карьере результат

Сегодня на австрийском автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильберге подошел к концу 11-ый этап сезона в Формуле-1. По результатам квалификации поул достался действующему чемпиону и лидеру зачета Максу Ферстаппену.

Правда, в середине гонки его смогли обогнать пилоты Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Вот только удержаться в лидерах смог лишь монегаск. На 56 кругу у Сайнса загорелся двигатель и Карлос вынужден был сойти с трассы.

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Леклер же защитил свое лидерство и выиграл уже третью гонку в сезоне. Ферстаппен завершил вслед за ним, а на третьем место уже в третьей гонке подряд забрался Льюис Хэмилтон.

Также стоит отметить прогресс Мика Шумахера. Сын легендарного "Красного барона" проводит в Формуле-1 лишь второй сезон, однако лишь во второй раз оказался в очковой зоне. Если неделю назад он был восьмым, то теперь занял 6 место.

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В общем зачете Ферстаппен продолжает удерживать лидерство, однако победа позволила Леклеру приблизиться к голландцу на расстояние 38 очков.

  1. Макс Ферстаппен – 208
  2. Шарль Леклер – 170
  3. Серхио Перес – 151
  4. Карлос Сайнс – 131
  5. Джордж Рассел – 128
  6. Льюис Хэмилтон – 109
  7. Лэндо Норрис – 64
  8. Эстебан Окон – 52
  9. Валттери Боттас – 46
  10. Фернандо Алонсо – 29
  11. Кевин Магнуссен – 22
  12. Даниэль Риккардо – 17
  13. Пьер Гасли – 16
  14. Себастьян Феттель – 15
  15. Мик Шумахер – 12
  16. Юки Цунода – 11
  17. Чжоу Гуаню – 5
  18. Алекс Албон – 3
  19. Лэнс Стролл – 3
  20. Николас Латифи – 0
  21. Нико Хюлькенберг – 0

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# Страна Имя Баллы
1
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
189
2
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
151
3
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
145
4
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
133
5
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
116
6
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
94
7
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
58
8
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
46
9
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
42
10
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
28
11
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
18
12
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
16
13
Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Aston Martin Mercedes
15
14
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
15
15
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
11
16
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
5
17
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
4
18
Александр Албон

Александр Албон

Williams
3
19
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
3
20
Николас Латифи

Николас Латифи

Williams
0
21
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
0
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# Команда Баллы
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Red Bull Red Bull
340
2
Ferrari Ferrari
278
3
Mercedes Mercedes
210
4
McLaren McLaren
73
5
Alpine Alpine
70
6
Alfa Romeo Alfa Romeo
51
7
AlphaTauri AlphaTauri
27
8
Haas Haas
22
9
Aston Martin Aston Martin
18
10
Williams Williams
3
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Шарль Леклер
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Саудовская Аравия Саудовская Аравия
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