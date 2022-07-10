Интрига накаляется! Феррари выигрывает Гран-При Австрии, Шумахер бьет рекорд

Сегодня на австрийском автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильберге подошел к концу 11-ый этап сезона в Формуле-1. По результатам квалификации поул достался действующему чемпиону и лидеру зачета Максу Ферстаппену.
Правда, в середине гонки его смогли обогнать пилоты Феррари Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Вот только удержаться в лидерах смог лишь монегаск. На 56 кругу у Сайнса загорелся двигатель и Карлос вынужден был сойти с трассы.
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Леклер же защитил свое лидерство и выиграл уже третью гонку в сезоне. Ферстаппен завершил вслед за ним, а на третьем место уже в третьей гонке подряд забрался Льюис Хэмилтон.
Также стоит отметить прогресс Мика Шумахера. Сын легендарного "Красного барона" проводит в Формуле-1 лишь второй сезон, однако лишь во второй раз оказался в очковой зоне. Если неделю назад он был восьмым, то теперь занял 6 место.
В общем зачете Ферстаппен продолжает удерживать лидерство, однако победа позволила Леклеру приблизиться к голландцу на расстояние 38 очков.
- Макс Ферстаппен – 208
- Шарль Леклер – 170
- Серхио Перес – 151
- Карлос Сайнс – 131
- Джордж Рассел – 128
- Льюис Хэмилтон – 109
- Лэндо Норрис – 64
- Эстебан Окон – 52
- Валттери Боттас – 46
- Фернандо Алонсо – 29
- Кевин Магнуссен – 22
- Даниэль Риккардо – 17
- Пьер Гасли – 16
- Себастьян Феттель – 15
- Мик Шумахер – 12
- Юки Цунода – 11
- Чжоу Гуаню – 5
- Алекс Албон – 3
- Лэнс Стролл – 3
- Николас Латифи – 0
- Нико Хюлькенберг – 0