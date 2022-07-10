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Інтрига розпалюється! Феррарі виграє Гран-Прі Австрії, Шумахер б'є рекорд

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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10 липня, 18:38
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Шарль Леклер зміг випередити Макса Ферстаппена на Гран-Прі Австрії та здобути третю перемогу в сезоні. Це загострило інтригу у боротьбі за чемпіонство
Леклер виграв Гран-Прі Австрії, а Шумахер здобув найкращий у своїй кар'єрі результат
Леклер виграв Гран-Прі Австрії, а Шумахер здобув найкращий у своїй кар'єрі результат

Сьогодні на австрійському автодромі "Ред Булл Рінг" у Шпільберзі добіг кінця 11-ий етап сезону у Формулі-1. За результатами кваліфікації поул дістався чинному чемпіону та лідеру заліку Максу Ферстаппену.

Щоправда, у середині гонки його змогли обігнати пілоти Феррарі Шарль Леклер та Карлос Сайнс. Ось тільки втриматись у лідерах зміг лише монегаск. На 56 колі у Сайнса спалахнув двигун і Карлос змушений був зійти з траси.

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Леклер захистив своє лідерство і виграв уже третю гонку в сезоні. Ферстаппен завершив слідом за ним, а на третьому місце вже в третій гонці поспіль забрався Льюїс Хемілтон.

Також варто відзначити прогрес Міка Шумахера. Син легендарного "Червоного барона" проводить у Формулі-1 лише другий сезон, проте лише вдруге опинився у очковій зоні. Якщо тиждень тому він був восьмим, то тепер посів 6 місце.

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У загальному заліку Ферстаппен продовжує утримувати лідерство, проте перемога дозволила Леклеру наблизитись до голландця на відстань 38 очок.

  1. Макс Ферстаппен – 208
  2. Шарль Леклер – 170
  3. Серхіо Перес – 151
  4. Карлос Сайнс – 131
  5. Джордж Рассел – 128
  6. Льюїс Хемілтон – 109
  7. Лендо Норріс – 64
  8. Естебан Окон – 52
  9. Валттері Боттас – 46
  10. Фернандо Алонсо – 29
  11. Кевін Магнуссен – 22
  12. Даніель Ріккардо – 17
  13. П'єр Гаслі – 16
  14. Себастьян Феттель – 15
  15. Мік Шумахер – 12
  16. Юкі Цунода – 11
  17. Чжоу Гуаню – 5
  18. Алекс Албон – 3
  19. Ленс Стролл – 3
  20. Ніколас Латіфі – 0
  21. Ніко Хюлькенберг – 0

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Серхіо Перес

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Шарль Леклер

Шарль Леклер

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Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

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5
Джордж Расселл

Джордж Расселл

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Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон

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7
Ландо Норріс

Ландо Норріс

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