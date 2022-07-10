Інтрига розпалюється! Феррарі виграє Гран-Прі Австрії, Шумахер б'є рекорд

Шарль Леклер зміг випередити Макса Ферстаппена на Гран-Прі Австрії та здобути третю перемогу в сезоні. Це загострило інтригу у боротьбі за чемпіонство

Леклер виграв Гран-Прі Австрії, а Шумахер здобув найкращий у своїй кар'єрі результат

Сьогодні на австрійському автодромі "Ред Булл Рінг" у Шпільберзі добіг кінця 11-ий етап сезону у Формулі-1. За результатами кваліфікації поул дістався чинному чемпіону та лідеру заліку Максу Ферстаппену.

Щоправда, у середині гонки його змогли обігнати пілоти Феррарі Шарль Леклер та Карлос Сайнс. Ось тільки втриматись у лідерах зміг лише монегаск. На 56 колі у Сайнса спалахнув двигун і Карлос змушений був зійти з траси.

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Леклер захистив своє лідерство і виграв уже третю гонку в сезоні. Ферстаппен завершив слідом за ним, а на третьому місце вже в третій гонці поспіль забрався Льюїс Хемілтон.

Також варто відзначити прогрес Міка Шумахера. Син легендарного "Червоного барона" проводить у Формулі-1 лише другий сезон, проте лише вдруге опинився у очковій зоні. Якщо тиждень тому він був восьмим, то тепер посів 6 місце.

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У загальному заліку Ферстаппен продовжує утримувати лідерство, проте перемога дозволила Леклеру наблизитись до голландця на відстань 38 очок.