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Гран-при США в Формуле-1: где смотреть трансляцию гонки

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
24 октября, 21:44
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Расписание трансляций битвы за звание чемпиона мира Формулы-1. За титул сражаются Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон

Сегодня развязка сезона в Формуле-1 станет чуть-чуть ближе. На треке Трасса Америк в Остине состоится гонка Гран-при США.

Трансляцию гонки
смотрите на olltv
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Начало гонки – в 22:00, завершится она должна около полуночи по киевскому времени.

Борьба за титул фактически ведется между двумя гонщиками.

Лидирует Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (262.5 очков), в роли догоняющего – семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" (256.5 очков). Третий – еще один пилот "Мерседеса" Валттери Боттас (177 очков).

Где смотреть Гран-при США в Формуле-1:

  • Setanta Sports Ukraine
  • трансляция гонки на сервисе OLL.TV (в подписке)
  • DAZN (Испания, Япония)
  • Sky Sport F1 (Италия, Великобритания)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor

Гран-при США – это 17-й этап чемпионата Формулы-1. Всего в сезоне-2021 будет 22 этапа.

  • Следующий этап, Гран-при Мексики, пройдет 5-7 ноября;
  • Последний этап сезона, Гран-при Абу-Даби, состоится 10-12 декабря.

Напомним, что во время предварительных заездов Гран-при США случился скандал с главными претендентами на титул. Чемпиону показали средний палец и назвали "тупым идиотом".

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