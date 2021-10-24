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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Гран-прі США в Формулі-1: де дивитися трансляцію гонки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 жовтня, 21:44
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Розклад трансляцій битви за звання чемпіона світу Формули-1. За титул борються Макс Ферстаппен і Льюїс Гамільтон

Сьогодні розв'язка сезону у Формулі-1 стане трохи ближче. На треку Траса Америк в Остіні відбудеться гонка Гран-прі США.

Трансляцію гонки
дивiться на olltv
Дивитися

Початок гонки – о 22:00, завершиться вона повинна близько півночі за київським часом.

Боротьба за титул фактично ведеться між двома гонщиками.

Лідирує Макс Ферстаппен з "Ред Булл" (262.5 очок), в ролі наздоганяючого – семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон з "Мерседеса" (256,5 очок). Третій – ще один пілот "Мерседеса" Валттері Боттас (177 очок).

Де дивитися Гран-прі США в Формулі-1:

  • Setanta Sports Ukraine
  • трансляція гонки на сервісі OLL.TV (в підписці)
  • DAZN (Іспанія, Японія)
  • Sky Sport F1 (Італія, Велика Британія)
  • Spark Sports NZ
  • V Sport Motor

Гран-прі США – це 17-й етап чемпіонату Формули-1. Всього в сезоні-2021 буде 22 етапи.

  • Наступний етап, Гран-прі Мексики, пройде 5-7 листопада;
  • Останній етап сезону, Гран-прі Абу-Дабі, відбудеться 10-12 грудня.

Нагадаємо, що під час попередніх заїздів Гран-прі США трапився скандал з головними претендентами на титул. Чемпіону показали середній палець і назвали "тупим ідіотом".

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