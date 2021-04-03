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Жена бывшего футболиста сборной поделилась постельным фото с мужем

3 апреля, 20:41

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Полюбуйтесь, в чем оказались в одной кровати Виктория Кобленко и Евгений Левченко

Актриса и модель Виктория Кобленко поделилась пикантным снимком из личной жизни – она в постели со своим мужем, бывшим футболистом сборной Украины Евгением Левченко. Правда, супруги при этом одеты как на парад. Она в платье, он в костюме.

"Субботний вечер. Да, вот как мы лежим в собственной постели", – подписала это фото в Instagram Виктория Кобленко

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Отметим, что Евгения Левченко на этом фото многие подписчики Виктории Кобленко назвали Джеймсом Бондом.

Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Нидерландах. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, который в свое время был звездой шоу "Холостяк", сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.

Красотка довольно часто выкладывает откровенные фото. Например, недавно Виктория показала боди, под которым видно все.

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5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Евгений Левченко WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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