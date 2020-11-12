Українська
$ 28,16
33,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Реакция на "привоз" Лунина: "Чудак выбежал за пивом, а кассу оставил открытой"

12 ноября, 09:48

Олег Люлька Олег Люлька

Заховайло и Левченко не понимают, зачем Лунин вышел так далеко, но рады, что эта ошибка случилась в "товарняке"

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло с доброй иронией отреагировал на ошибку вратаря сборной Украины Андрея Лунина, благодаря которой поляки забили первый мяч во вчерашнем товарищеском матче в Хожуве. Напомним, кипер "Реала" вышел на перехват далеко за пределы штрафной площадки, но у него срезался мяч с ноги, и поляк Пионтек с 30 метров "парашютом" забил в пустые ворота украинцев.

Реклама

Читайте также: Одним абзацем. Что увидел Шевченко в проигранном Польше матче

Видео "привоза" Лунина и гола Пионтека

"Ошибка Лунина вызвала лично у меня улыбку в хорошем смысле этого слова. Чудак выбежал за пивом... а кассу оставил открытой... Ну что, бывает))) Хорошо, что это случилось сегодня, – написал у себя в Facebook Заховайло. – Жизнь продолжается. Времена, когда сборная СССР считалась чемпионом мира по товарищеским матчам, далеко позади. Жду результат в официальной игре"

Сборная Украины, Лунин и Михайличенко
Реклама

Сборная Украины, Лунин и Михайличенко / Фото: Reuters

Не оставил "привоз" от 21-летнего Лунина равнодушным и бывшего полузащитника сборной Украины, ныне эксперта Евгения Левченко. "Лунин, зачем?!" – написал он у себя в Twitter

При этом Левченко добавил: "Не страшно, что проиграли полякам, настраиваемся на немцев и швейцарцев – это лакмусовая бумажка для нашей сборной".

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: Instagram

Читайте также: "Нам откровенно повезло": тренер Польши – о победе над Украиной

Реклама

Напомним, несмотря на поражение 0:2, тренер украинцев Андрей Шевченко заявил, что доволен игрой с Польшей, а ошибка Лунина не повлияет на его перспективы в сборной.

Обзор матча Польша – Украина (2:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вратарь Сборная Украины видео голов сборная Польши Евгений Левченко Андрей Лунин Вячеслав Заховайло

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за
Нашли красотку со знаменитого фото с Марадоной. Она работает на ТВ и болеет за "Наполи"Футбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинником
Сыну Шевы – 14 лет! Жена Андрея показала очень милое фото с именинникомФутбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)
Голая грудь, шампанское и тараканы: супруга динамовца Гусева эротично отдохнула на Мальдивах (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять