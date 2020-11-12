Реакция на "привоз" Лунина: "Чудак выбежал за пивом, а кассу оставил открытой"

Заховайло и Левченко не понимают, зачем Лунин вышел так далеко, но рады, что эта ошибка случилась в "товарняке"

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло с доброй иронией отреагировал на ошибку вратаря сборной Украины Андрея Лунина, благодаря которой поляки забили первый мяч во вчерашнем товарищеском матче в Хожуве. Напомним, кипер "Реала" вышел на перехват далеко за пределы штрафной площадки, но у него срезался мяч с ноги, и поляк Пионтек с 30 метров "парашютом" забил в пустые ворота украинцев.

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Видео "привоза" Лунина и гола Пионтека

"Ошибка Лунина вызвала лично у меня улыбку в хорошем смысле этого слова. Чудак выбежал за пивом... а кассу оставил открытой... Ну что, бывает))) Хорошо, что это случилось сегодня, – написал у себя в Facebook Заховайло. – Жизнь продолжается. Времена, когда сборная СССР считалась чемпионом мира по товарищеским матчам, далеко позади. Жду результат в официальной игре"

Реклама Сборная Украины, Лунин и Михайличенко / Фото: Reuters

Не оставил "привоз" от 21-летнего Лунина равнодушным и бывшего полузащитника сборной Украины, ныне эксперта Евгения Левченко. "Лунин, зачем?!" – написал он у себя в Twitter

При этом Левченко добавил: "Не страшно, что проиграли полякам, настраиваемся на немцев и швейцарцев – это лакмусовая бумажка для нашей сборной".

Андрей Лунин / Фото: Instagram

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Напомним, несмотря на поражение 0:2, тренер украинцев Андрей Шевченко заявил, что доволен игрой с Польшей, а ошибка Лунина не повлияет на его перспективы в сборной.

Обзор матча Польша – Украина (2:0)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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