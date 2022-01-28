28 января 16:00 Видео
Шахтер 0
Мариуполь 0
30 января 18:00 Онлайн
Египет --
Марокко --
31 января 16:00
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Сити --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре ❓ Почему умер Вирчис 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Взял вещи и укатил на карнавал". Луческу вспомнил чудачества Роналдо

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 23:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Румынский специалист возглавлял миланский Интер в сезоне 1998/99, где под его руководством выступал легендарный "Зубастик"
Мирча Луческу был наставником Роналдо в Интере
Мирча Луческу был наставником Роналдо в Интере / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Главный тренер Динамо Мирча Луческу в своей тренерской карьере имел опыт работы в итальянской Серии А. Ему даже посчастливилось быть во главе Интера, в составе которого блистал бразильский форвард Роналдо.

Читайте также: Его больше нет в Динамо! Луческу выгнал форварда прямо с тренировки

Реклама

О своем опыте работы с феноменальным футболистам, Луческу поделился в интервью румынскому изданию.

"Он не был капризным, это просто его образ мыслей. Роналдо – феномен. Он был таким сильным как игрок, что очень хорошо это знал и зарабатывал на жизнь так, как хотел. Ему также "не повезло", что Моратти (прим. – президент Интера) так заботился о нем. Меня никто не выгонял из Интера, я подал в отставку.

Я поменял Роналдо в матче с Манчестер Юнайтед, и он отправился прямо в аэропорт, никому ничего не сказав. Он сказал Моратти, что его мать больна, а сам отправился на карнавал. А у нас через три дня, был матч в чемпионате.

Я позвонил Моратти, он уехал в Нью-Йорк, сказал ему, что не буду продолжать работать, потому что есть 10 игроков, у которых скоро истечет контракт. Было объявлено, что новым тренером будет Липпи, сложилась такая ситуация.

У Роналдо были экстраординарные качества, я никогда не видел такого игрока", – сказал Луческу в интервью Prosport.ro.

Добавим, что Мирча Луческу в упомянутом сезоне возглавлял "нерадзурри" в течении четырех месяцев. По итогам сезона команда заняла 9-е место в Серии А.

Реклама

А Роналдо занял 2-е место в голосовании 1998 года на звание "Игрок года ФИФА", уступив Зидану.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в декабре прошлого года легендарный футболист Роналдо стал владельцем знаменитого клуба Крузейро, где начинал футбольную карьеру. "Зубастик" выкупил 90% акций футбольного клуба.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Олег Люлька С ноги в голову: жуткая травма вратаря Динамо (видео) Олег Люлька · Редактор Спорт Сегодня
Любомир Луканюк Не носил маску и подхватил коронавирус: российского шахматиста выгнали с турнира Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сегодня
Александр Трикиша В Украину не верят: нашей сборной готовят матч неудачников Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Творческая команда
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Врывайся в зарубу!
Больше о ставках
ТОП публикаций
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
ТОП публикаций
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Красное и черное
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Авто
Больше новостей
Олимпиада-2022
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ

Египет

30 янв

18:00

Марокко

3.30

2.90

2.48

Полесье

3 февр

19:00

Верес

3.15

3.65

2.10

Металлист

4 февр

19:00

Черноморец

2.15

3.90

2.90
Пекин, встречай!
До открытия Олимпиады-2022
За медалями
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять