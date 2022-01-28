"Взял вещи и укатил на карнавал". Луческу вспомнил чудачества Роналдо

Румынский специалист возглавлял миланский Интер в сезоне 1998/99, где под его руководством выступал легендарный "Зубастик"

Мирча Луческу был наставником Роналдо в Интере / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Главный тренер Динамо Мирча Луческу в своей тренерской карьере имел опыт работы в итальянской Серии А. Ему даже посчастливилось быть во главе Интера, в составе которого блистал бразильский форвард Роналдо.

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О своем опыте работы с феноменальным футболистам, Луческу поделился в интервью румынскому изданию.

"Он не был капризным, это просто его образ мыслей. Роналдо – феномен. Он был таким сильным как игрок, что очень хорошо это знал и зарабатывал на жизнь так, как хотел. Ему также "не повезло", что Моратти (прим. – президент Интера) так заботился о нем. Меня никто не выгонял из Интера, я подал в отставку. Я поменял Роналдо в матче с Манчестер Юнайтед, и он отправился прямо в аэропорт, никому ничего не сказав. Он сказал Моратти, что его мать больна, а сам отправился на карнавал. А у нас через три дня, был матч в чемпионате.

Я позвонил Моратти, он уехал в Нью-Йорк, сказал ему, что не буду продолжать работать, потому что есть 10 игроков, у которых скоро истечет контракт. Было объявлено, что новым тренером будет Липпи, сложилась такая ситуация. У Роналдо были экстраординарные качества, я никогда не видел такого игрока", – сказал Луческу в интервью Prosport.ro.

Добавим, что Мирча Луческу в упомянутом сезоне возглавлял "нерадзурри" в течении четырех месяцев. По итогам сезона команда заняла 9-е место в Серии А.

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А Роналдо занял 2-е место в голосовании 1998 года на звание "Игрок года ФИФА", уступив Зидану.

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Ранее мы сообщали, что в декабре прошлого года легендарный футболист Роналдо стал владельцем знаменитого клуба Крузейро, где начинал футбольную карьеру. "Зубастик" выкупил 90% акций футбольного клуба.