"Взяв речі та поїхав на карнавал". Луческу згадав дивацтва Роналдо

Румунський спеціаліст очолював міланський Інтер у сезоні 1998/99, де під його керівництвом виступав легендарний "Зубастик"

Мірча Луческу був наставником Роналдо в Інтері / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Головний тренер Динамо Мірча Луческу у своїй тренерській кар'єрі мав досвід роботи в італійській Серії А. Йому навіть пощастило бути на чолі Інтера, у складі якого блищав бразильський форвард Роналдо.

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Про свій досвід роботи з феноменальним футболістом Луческу поділився в інтерв'ю румунському виданню.

"Він не був примхливим, це просто його спосіб мислення. Роналдо – феномен. Він був таким сильним як гравець, що дуже добре це знав і заробляв на життя так, як хотів. Йому також "не пощастило", що Моратті (прим. – президент Інтера) так дбав про нього… Мене ніхто не виганяв з Інтера, я подав у відставку. Я поміняв Роналдо у матчі з Манчестер Юнайтед, і він вирушив прямо в аеропорт, нікому нічого не сказавши. Він сказав Моратті, що його мати хвора, а сам вирушив на карнавал. . А у нас за три дні, був матч у чемпіонаті.

Я зателефонував Моратті, він поїхав до Нью-Йорка, сказав йому, що не продовжуватиму працювати, тому що є 10 гравців, у яких скоро закінчиться контракт. Було оголошено, що новим тренером буде Ліппі, така ситуація склалася. Роналдо мали екстраординарні якості, я ніколи не бачив такого гравця ", – сказав Луческу в інтерв'ю Prosport.ro .

Додамо, що Мірча Луческу у згаданому сезоні очолював "нерадзуррі" протягом чотирьох місяців. За підсумками сезону команда посіла 9 місце в Серії А.

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А Роналдо посів 2-е місце у голосуванні 1998 року на звання "Гравець року ФІФА", поступившись Зідану.

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Раніше ми повідомляли, що у грудні минулого року легендарний футболіст Роналдо став власником знаменитого клубу Крузейро , де розпочинав футбольну кар'єру "Зубастик" викупив 90% акцій футбольного клубу