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Такого маленького Неймара вы еще не видели. Что случилось с бразильцем?

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
12 сентября, 23:56
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Форвард Пари Сен-Жермен сфотографировался с центровым Юты Руди Гобером. Разница в росте между спортсменами – 41 сантиметр
Неймар увидел великана. Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Неймар увидел великана. Фото: REUTERS/Benoit Tessier

В субботу Пари Сен-Жермен катком переехал Клермон в пятом туре чемпионата Франции – 4:0.

И это без своих лидеров – Неймара, Месси, Рамоса. Тренер приберег их к старту Лиги чемпионов. В среду ПСЖ в гостях играет против Брюгге.

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Но Twitter парижского клуба не дает болельщикам забывать о звездах. Сегодня там появилось забавное фото. Такого маленького Неймара вы наверняка еще не видели. Он всего лишь по плечо мужчине на снимке.

В чем причина? Все просто, Неймар сфотографировался с одним из самых высоких баскетболистов НБА Руди Гобером.

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Рост французского центрового Юты – 216 см. Рост Неймара – 175 см. Таким образом, Гобер выше бразильца на 41 см!

Смотрите сюжет о Гобере:

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