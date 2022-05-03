Шевченко сыграет против Англии в благотворительном матче на "Уэмбли" (видео)

Легенда украинского футбола приглашен на выставочный поединок, где отыграет за сборную мира против англичан

Андрей Шевченко. Фото ФК Дженоа

Несмотря на войну в Украине Андрей Шевченко нынче находится в Лондоне и активно помогает согражданам на гуманитарном фронте. Легендарный экс-футболист принял уже две семьи из Украины в своем доме.

Не отказывается Шевченко и от других добродетельных опций. Стало известно, что Андрей Николаевич сыграет в благотворительном поединке на "Уэмбли".

Реклама

12 июня на главной арене Англии сразятся местная национальная команда и сборная мира. Именно за последнюю и будет выступать украинец.

"Я вернулся. Еще никогда эта игра не была такой важной", – заявил в анонсе Андрей Шевченко.

Читайте также: Шевченко вспомнил речь Билла Клинтона в ООН

Матч пройдет под эгидой организации UNICEF. В перерыве болельщиков ожидает выступление звездного британского исполнителя Робби Уильямса.

Реклама

Напомним, что сборная Украины в мае проведет четыре благотворительных матча накануне битвы против Шотландии в плей-офф отбора к ЧМ-2022. Одним из соперников команды Александра Петракова станет Боруссия Менхенгладбах.