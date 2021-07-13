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Сборные Украины и Чехии отправили на матч в пивную провинцию

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
13 июля, 21:05
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Контрольный поединок двух участников 1/4 финала чемпионата Европы пройдет 8 сентября в городе Плзень, куда наши приедут после отбора на ЧМ
Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

Чемпионат Европы постепенно уходит в историю, а команды уже задумываются о будущем. Осенью в Европе продолжится отборочный турнир чемпионата мира-2022, и многие сборные сыграют товарищеские матчи. Украинцы еще зимой договорились о встрече с чехами на выезде. Теперь же определилось место ее проведения – Плзень, известный своими пивными традициями.

Недавно россияне предложили сборной Украины сыграть матч.

Информацию опубликовал сегодня сайт Футбольной ассоциации Чешской Республики.

Время матча 8 сентября пока что неизвестно. В Чехию подопечные Андрея Шевченко приедут после двух игр квалификации "мундиаля". В первый день осени наши сразятся в Казахстане, а затем, 4 сентября, примут сборную Франции – действующего чемпиона мира.

Смотрите, как украинцы прошли шведов на ЧЕ:

В тренде

К слову, в ноябре сборная Украины сыграет с Болгарией.

Напомним, весной "сине-желтые" провели три отборочных матча ЧМ и все завершили вничью 1:1 – с Францией на выезде, с Финляндией и Казахстаном дома. Тем не менее, пока что украинцы занимают второе место в группе D.

Смотрите, как чехи обыграли нидерландцев в 1/8 финала Евро-2020:

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