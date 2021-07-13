Збірні України та Чехії відправили на матч у пивну провінцію

Контрольний поєдинок двох учасників 1/4 фіналу чемпіонату Європи пройде 8 вересня в місті Плзень, куди наші приїдуть після відбору на ЧС

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Чемпіонат Європи поступово відходить в історію, а команди вже замислюються про майбутнє. Восени в Європі продовжиться відбірковий турнір чемпіонату світу-2022, і багато збірних зіграють товариські матчі. Українці ще взимку домовилися про зустріч із чехами на виїзді. Тепер же визначилося місце її проведення – Плзень, відомий своїми пивними традиціями.

Нещодавно росіяни запропонували збірній України зіграти матч.

Інформацію опублікував сьогодні сайт Футбольної асоціації Чеської Республіки.

Час матчу 8 вересня поки що невідомо. До Чехії підопічні Андрія Шевченка приїдуть після двох ігор кваліфікації "мундіалю". У перший день осені наші змагатимуться в Казахстані, а потім, 4 вересня, приймуть збірну Франції – чинного чемпіона світу.

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До речі, в листопаді збірна України зіграє з Болгарією.

Нагадаємо, навесні "синьо-жовті" провели три відбірні матчі ЧС і всі завершили внічию 1:1 – з Францією на виїзді, з Фінляндією і Казахстаном вдома. Проте, поки що українці посідають друге місце в групі D.

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