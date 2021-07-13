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Збірні України та Чехії відправили на матч у пивну провінцію

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
13 липня, 21:05
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Контрольний поєдинок двох учасників 1/4 фіналу чемпіонату Європи пройде 8 вересня в місті Плзень, куди наші приїдуть після відбору на ЧС
/ Фото: Reuters

Чемпіонат Європи поступово відходить в історію, а команди вже замислюються про майбутнє. Восени в Європі продовжиться відбірковий турнір чемпіонату світу-2022, і багато збірних зіграють товариські матчі. Українці ще взимку домовилися про зустріч із чехами на виїзді. Тепер же визначилося місце її проведення – Плзень, відомий своїми пивними традиціями.

Нещодавно росіяни запропонували збірній України зіграти матч.

Інформацію опублікував сьогодні сайт Футбольної асоціації Чеської Республіки.

Час матчу 8 вересня поки що невідомо. До Чехії підопічні Андрія Шевченка приїдуть після двох ігор кваліфікації "мундіалю". У перший день осені наші змагатимуться в Казахстані, а потім, 4 вересня, приймуть збірну Франції – чинного чемпіона світу.

Дивіться, як українці пройшли шведів на ЧЄ:

В тренді

До речі, в листопаді збірна України зіграє з Болгарією.

Нагадаємо, навесні "синьо-жовті" провели три відбірні матчі ЧС і всі завершили внічию 1:1 – з Францією на виїзді, з Фінляндією і Казахстаном вдома. Проте, поки що українці посідають друге місце в групі D.

Дивіться, як чехи обіграли нідерландців в 1/8 фіналу Євро-2020:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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