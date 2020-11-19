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Сборная Англии выставила самый молодой состав за 61 год и разбила Исландию (видео)

19 ноября, 08:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Родоначальники футбола заняли лишь третье место в своей группе Лиги наций

В среду около полуночи завершился групповой раунд Лиги наций. В квартете А2 элитного дивизиона сборная Англии нанесла поражение исландцам, которые проиграли шестой матч подряд. Причем, хозяева выставили в стартовом составе четырех игроков не старше 21 года, чего не наблюдалось с 1959 года! Тогда англичане встречались с Северной Ирландией. В другом поединке группы Бельгия обыграла Данию, а Куртуа пропустил нелепый мяч.

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Собственно, английская молодежь и сотворила разгромную победу на "Уэмбли". Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс открыл счет на 20-й минуте, и вскоре Мейсон Маунт из "Челси" его удвоил. А в последние 10 минут встречи форвард "Манчестер Сити" Фил Фоден оформил дубль, и на табло высветился окончательный счет – 4:0.

Еще одним из молодых, кому Гарет Саутгейт доверил место в стартовом составе, оказался 19-летний нападающий "Арсенала" Букайо Сака. Из этого квартета только Маунта заменили на 64-й минуте. Смотрите обзор матча в Лондоне.

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Правда, сборная Англии оказалась в своей группе лишь третьей, пропустив вперед Бельгию и Данию. А Исландия покидает Лигу А и будет выступать во втором дивизионе.

Узнавайте все результаты матчей среды в Лиге наций.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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