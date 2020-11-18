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Сборная Сербии разгромила Россию и вывела Венгрию в элиту Лиги наций

18 ноября, 23:52

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Групповой этап турнира в 2020 году завершился, известны все полуфиналисты

Довольно неожиданным победителем группы В3 в Лиге наций стала сборная Венгрии. Наши западные соседи обскакали более именитые команды Турции, Сербии и России и вышли в элитный дивизион! Ранее в среду соперник сборной Украины на Евро-2020 проиграл Армении лобовой матч Лиги наций.

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В последнем туре венграм нужно было сыграть с турками лучше, чем россиянам с сербами. И все сложилось как нельзя лучше. Сборная Венгрии на стадионе имени Ференца Пушкаша во втором тайме забила два мяча, причем, второй — на пятой добавленной минуте (2:0).

Итальянский тренер Марко Росси вывел венгров в Лигу А из очень сложной группы.

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А вот сборная России подверглась очередному позору в Белграде. Уже в первом тайме сербы забили четыре мяча, а после перерыва еще один — 5:0. Дубль оформил форвард "Реала" Лука Йович, еще по голу на свой счет записали Радоньич, Влахович и Младенович.

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Примечательно, что для сербов эта победа стала первой в шести матчах турнира. Таким образом, россияне проиграли два последних поединка туркам и венграм и откатились на вторую позицию.

Сегодня УЕФА наказал Норвегию поражением за отказ играть из-за коронавируса.

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Смотрите, как Венгрия и Сербия сыграли вничью три дня назад:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол сборная России сборная Сербии сборная Венгрии сборная Турции Лига наций
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