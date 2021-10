Роналду – спаситель Сульшера! Португалец забил фантастический гол в матче АПЛ

В матче 10-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Тоттенхэм со счетом 3:0.

Огромный вклад в победу "красных дьяволов" сделал лидер команды Криштиану Роналду.

В конце первого тайма 36-летний форвард в одно касание замкнул передачу Бруно Фернандеша.

