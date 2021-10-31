Роналду – спаситель Сульшера! Португалец забил фантастический гол в матче АПЛ

Отставка главного тренера Манчестер Юнайтед откладывается. За это норвежец должен благодарить феноменального португальского бомбардира

Криштиану Роналду забил гол в матче с Тоттенхэмом / Фото: Reuters

В матче 10-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на выезде разгромил Тоттенхэм со счетом 3:0.

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Огромный вклад в победу "красных дьяволов" сделал лидер команды Криштиану Роналду.

В конце первого тайма 36-летний форвард в одно касание замкнул передачу Бруно Фернандеша.

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Второй мяч МЮ забил Эдинсон Кавани, а голевую передачу ему сделал Роналду. Вы только посмотрите на этот пас-конфетку!

На 71-й минуте игры Уле-Гуннар Сульшер дал отдохнуть своему лучшему футболисту. На замену вышел Маркус Рашфорд, который поставил финальную точку – 3:0.

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Это первая победа "дьяволов" в пяти последних поединках в АПЛ. Похоже тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер может перевести дух – в ближайшее время отставка ему не угрожает.

"Криштиану Роналду – просто лучший! Если он не забивает в одном моменте, сразу же сосредоточен на следующем. Вот это гол! Если Роналду не в нужном месте, когда идет передача, то это не Роналду", – рассыпался в комплиментах после матча тренер Манчестер Юнайтед.

Чемпионат Англии. 10 тур.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед — 0:3

Голы: Роналду, 39, Кавани, 64, Рашфорд, 86

ОБЗОР МАТЧА

Отметим, что после 10-ти туров МЮ занимает пятую строчку в таблице английской Премьер-лиге. А португальский форвард "красных дьяволов" забил свой 4-й гол в 7 матчах АПЛ.

Ранее мы сообщали, что Роналду и его девушка Джорджина ждут двойню.

Большая семья Роналду

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