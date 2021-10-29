Роналду теперь не в моде. Самый высокий футболист Англии разочаровался в португальце

Криштиану Роналду попал под шквал критики после разгромного поражения Манчестер Юнайтед в чемпионате Англии от Ливерпуля

Крауч раскритиковал Роналду / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-форвард Ливерпуля и сборной Англии Питер Крауч проанализировал игру лидера Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду. По его мнению, португальский нападающий мало двигается во время матча.

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"Уже не в моде просто стоять впереди. И этот вопрос постоянно возникает вокруг МЮ в этом сезоне после перехода Криштиану Роналду. Все меняется, эры быстро сменяют друг друга, хотя какая-то часть меня действительно грустит по этому поводу. В современном футболе высокие требования к бомбардирам. Обычно на обоих флангах играют быстрые, мощные вингеры. Форварды не привыкли слишком много прессинговать, но, видя Роберто Фирмино, Салаха и Мане в Ливерпуле, а еще Диогу Жота, когда он выходит в старте, роли сильно изменились", – цитирует Питера Крауча Daily Mail.

Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой / Фото: Reuters

Отметим, что в нынешнем сезоне чемпионата Англии нестареющий нападающий МЮ сыграл 6 матчей и забил 3 мяча. А в розыгрыше Лиги чемпионов Роналду провел 3 игры и отметился тремя голами.

Криштиану Роналду забил два мяча Ньюкаслу / Фото: Reuters

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Нападающий Питер Крауч был одним из самых высоких игроков выступавших в Англии. С ростом 201 см англичанин больше подходил для баскетбола. Но несмотря на свои габариты, Крауч был достаточно техничным и результативным футболистом. Так, за сборную Англии он забил 22 гола в 42 матчах.

Питер Крауч провел 42 поединка в составе сборной Англии / Фото: Reuters

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