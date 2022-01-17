Победил вопреки Месси. Кто поддержал поляка в голосовании за лучшего игрока года

Обладатель "Золотого мяча-2021" Лионель Месси не считает Роберта Левандовски лучшим футболистом прошлого года, в отличии от Роналду

Месси проигнорировал достижения Левандовски / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 17 января, в Цюрихе стали известны победители The Best FIFA Football Awards 2021.

ФИФА опубликовала результаты голосования за награду лучшему футболисту 2021 года, которую получил форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.

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В традиционном голосовании приняли участие капитаны и главные тренеры сборных, журналисты и болельщики.

Интересно, что обладатель "Золотого мяча" 2021 года аргентинец Лионель Месси отдал два первых места своим одноклубникам. На первое место он поставил бразильца Неймара (5 очков), а на второе Килиана Мбаппе (3 очка). Третье место аргентинец отдал форварду Реала Кариму Бензема.

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Месси может покинуть ПСЖ из-за финансового fair play / Фото: REUTERS

В отличии от своего "вечного" конкурента, капитан сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим игроком года выбрал Роберта Левандовски, на второе место он поставил хавбека Челси Н'Голо Канте, а на третье – Канте Жоржиньо из МЮ.

Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой / Фото: Reuters

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Отметим, что капитан сборной Украины Андрей Пятов также отдал первенство поляку, на второе место вратарь Шахтера поставил Жоржиньо и на третье – Кевина Де Брюйне.

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Наставник "сине-желтых" Александр Петраков расположил свою тройку лауреатов в таком порядке: Левандовски, Салах, Бензема.