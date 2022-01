Победил вопреки Месси. Кто поддержал поляка в голосовании за лучшего игрока года

В понедельник, 17 января, в Цюрихе стали известны победители The Best FIFA Football Awards 2021.

ФИФА опубликовала результаты голосования за награду лучшему футболисту 2021 года, которую получил форвард Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски.

