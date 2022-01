Переміг усупереч Мессі. Хто підтримав Левандовського у голосуванні за найкращого гравця року

У понеділок, 17 січня, у Цюріху стали відомі переможці The Best FIFA Football Awards 2021 .

ФІФА опублікувала результати голосування за нагороду найкращому футболісту 2021 року, яку отримав форвард Баварії та збірної Польщі Роберт Левандовський.

