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Оскар ему, срочно! Лидер Барсы взорвал соцсети симуляцией в игре с Динамо

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 13:33
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Полузащитник каталонцев Серхио Бускетс блеснул своими актерскими способностями в конце матча с динамовцами, выигранного его командой 1:0
Бускетс - упал, изобразил муки и поднялся
Бускетс - упал, изобразил муки и поднялся / Фото: Twitter

Игроки Барселоны преподали Динамо не только урок футбольного, но и актерского мастерства.

Матч на НСК "Олимпийский", завершившийся победой каталонцев 1:0, отметился яркой симуляций капитана гостей Серхио Бускетса.

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На 89-й минуте во время атаки Динамо Бускетс упал в борьбе с Александром Караваевым и, схватившись за ногу, принялся изображать страшные муки на глазах у пробегавшего мимо румынского арбитра Овидиу Хэцегана.

Но поняв, что рефери свистеть не будет, Бускетс тут же вскочил на ноги, словно ничего и не было, чтобы помочь своей команде в обороне.

"Какой позор!", "А что вы хотели – школа Барселоны. Этим же в Барсе занимались Хорди Альба, Месси, Луис Суарес, а теперь и Ансу Фати", – пишут в комментариях под видео с Бускетсом болельщики.

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Справедливости ради стоит отметить, что в том моменте упал на газон и Караваев, также пытавшийся изобразить боль. Но украинец поднялся позже, чем Бускетс, уже когда мяч ушел на угловой.

Напомним, Динамо могло проиграть Барселоне и крупнее, чем 0:1, однако на 65-й минуте арбитр, назначив пенальти в ворота киевлян после падения Ансу Фати, отменил 11-метровый после просмотра видеоповтора.

Как оказалось, Фати не был сбит Кендзерой, а сам себя ударил по ноге.

Казалось бы, Мирче Луческу после этого стоило бы расплыться в благодарности системе видеопомощи арбитрам.

Но нет. Главный тренер Динамо по-прежнему считает, чтоVAR – не место в футболе.

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