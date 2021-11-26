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Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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Обыграли Швецию, победим и Шотландию! Зинченко верит в фартовость арены в Глазго

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 ноября, 19:48
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Полузащитник сборной Украины не понаслышке знаком с британским футболом и остался доволен жеребьевкой плей-офф ЧМ-2022
Александру Зинченко хорошо знает британский футбол
Александру Зинченко хорошо знает британский футбол / Фото: Reuters

Национальная команда Украины узнала своего соперника, с которым встретиться в полуфинале квалификации на ЧМ-2022. Александр Зинченко прокомментировал будущего соперника по плей-офф.

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"Грех жаловаться, хороший жребий. Первый матч уже будет как финал.

В сборной Шотландии почти все игроки представляют АПЛ, так что будет тяжело. Важно, чтобы к марту все сборники были здоровы. Есть время изучить соперника.

Будем играть на том стадионе, где мы обыграли Швецию на Евро. Счастливый стадион.

У нас в сборной все игроки выступают в еврокубках, у всех есть опыт подобных матчей. И недавно на Евро сыграли, и я надеюсь, что это поможет нам в мартовских матчах", – сказал Зинченко в интервью Youtube-каналу vZbirna.

Отметим, что в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию (2:1) на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Тогда героем поединка стал Артем Довбик, чей решающий гол вывел украинцев в 1/4 чемпионата Европы.

Сборная Украины
Сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, что свой полуфинальный поединок против Шотландии сборная Украины проведет на выезде 24 марта.

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Если украинцы пройдут в финал, то встретятся с победителем пары Уэльс – Австрия. И тоже сыграют на выезде. Финальный матч состоится 29 марта.

Сборная Шотландии заняла второе место в своей группе после Дании. В 10 матчах шотландцы набрали 23 очка. Они опередили Израиль, Австрию, Фареры и Молдову.

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Смотрите все пары соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

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Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Ингулец
14
11:25
10
16
Мариуполь
15
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