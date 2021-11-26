Обыграли Швецию, победим и Шотландию! Зинченко верит в фартовость арены в Глазго

Полузащитник сборной Украины не понаслышке знаком с британским футболом и остался доволен жеребьевкой плей-офф ЧМ-2022

Александру Зинченко хорошо знает британский футбол / Фото: Reuters

Национальная команда Украины узнала своего соперника, с которым встретиться в полуфинале квалификации на ЧМ-2022. Александр Зинченко прокомментировал будущего соперника по плей-офф.

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"Грех жаловаться, хороший жребий. Первый матч уже будет как финал. В сборной Шотландии почти все игроки представляют АПЛ, так что будет тяжело. Важно, чтобы к марту все сборники были здоровы. Есть время изучить соперника. Будем играть на том стадионе, где мы обыграли Швецию на Евро. Счастливый стадион. У нас в сборной все игроки выступают в еврокубках, у всех есть опыт подобных матчей. И недавно на Евро сыграли, и я надеюсь, что это поможет нам в мартовских матчах", – сказал Зинченко в интервью Youtube-каналу vZbirna.

Отметим, что в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию (2:1) на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Тогда героем поединка стал Артем Довбик, чей решающий гол вывел украинцев в 1/4 чемпионата Европы.

Сборная Украины / Фото: Reuters

Напомним, что свой полуфинальный поединок против Шотландии сборная Украины проведет на выезде 24 марта.

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Если украинцы пройдут в финал, то встретятся с победителем пары Уэльс – Австрия. И тоже сыграют на выезде. Финальный матч состоится 29 марта.

Сборная Шотландии заняла второе место в своей группе после Дании. В 10 матчах шотландцы набрали 23 очка. Они опередили Израиль, Австрию, Фареры и Молдову.

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Смотрите все пары соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2022.