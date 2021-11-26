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"Молил Бога, чтобы не Италия и Португалия". Петраков доволен жеребьевкой

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
26 ноября, 19:07
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Наставник сборной Украины прокомментировал результат жеребьевки плей-офф отбора на ЧМ-2022
Александр Петраков
Александр Петраков / Фото: Reuters

Сегодня в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка квалификации чемпионата мира в Катаре. Своими впечатлениями от соперника в плей-офф поделился главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Читайте также: Один лишний! Италия и Португалия разыграют одну путевку на ЧМ-2022

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"Хорошая жеребьевка для нас. Молил Бога, чтобы нам не попала Италия или Португалия.

Я хотел, чтобы нам попался кто-то из британских команд. Я даже не смотрел их игры.

Конечно, две игры на выезде. Было бы круто, чтобы мы один матч сыграли дома, но тут ничего не поделаешь. Начнем изучать, будем готовиться", – сказал Петраков в интервью Youtube-каналу vZbirna.

Напомним, сборная Украины поборется за выход на ЧМ-2022 против Шотландии. Свой полуфинальный матч команда Петракова сыграет на выезде.

В случае победы над Шотландией, Украина померяется силами с победителем пары Уэльс – Австрия.

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Полуфинальные поединки пройдут 24-го марта, а финальные 29 марта 2022 года.

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