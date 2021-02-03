"Наполи" – "Аталанта": прогноз комментатора на полуфинал Кубка Италии

Поединок начнется в Неаполе в 21:45 по киевскому времени

Шестикратный и действующий обладатель трофея встретится с командой, которая выигрывала Кубок лишь однажды – 58 лет назад. В чемпионате соперники – практически соседи. Неаполитанцы идут на пятом месте, имея игру в запасе; проиграв "Вероне" (1:3), они обыграли "Парму" (2:0); бергамаски – на седьмом, отставая всего на одно очко.

Реклама

Накануне "Ювентус" победил "Интер" в гостях благодаря дублю Роналду.

На предыдущих стадиях Копа Италия команда Гаттузо прошла "Эмполи" (3:2) и "Специю" (4:2). У тренера ухудшились отношения с президентом Де Лаурентисом и сразу же пошли разговоры о его возможной отставке. Не сыграет из-за травмы Мертенс, а также Фабиан Руис из-за коронавируса.

"Аталанта" в пяти последних турах Серии А победила лишь дважды – "Беневенто" (4:1) и "Милан" (3:0), причем оба раза на выезде, а накануне уступила "Лацио" (1:3) дома. В Кубке подопечные Гасперини прошли "Кальяри" (3:1) и "Лацио" (3:2). Сразу несколько потерь у них касаются линии обороны – Хатебур и Шутало травмированы, у Кристана Ромеро коронавирус. Виктор Коваленко, логичным образом, в заявку еще не попал.

В тренде Вау! Украинка побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди молодежи

Реклама

Прогноз. У обеих команд не самым лучшем образом складываются дела в обороне, зато они отлично атакуют, поэтому ожидаю результативный футбол – обе забьют, голы в обоих таймах, ТБ 2,5, а то и ТБ 3,5.

Читайте также: Месси и Роналду – одновременно лучшие в минувшем десятилетии.

В воскресенье "Наполи" обыграл "Парму" в чемпионате Италии:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама