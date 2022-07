Миколенко будет счастлив. Динамо сыграет с Эвертоном в благотворительном матче

Киевское Динамо сразу после матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов проведет спарринг с сильным соперником – командой АПЛ Эвертоном. Кстати, 5 июля "бело-синие" расписали нулевую ничью с 15-кратным чемпионом Швейцарии.

Динамо и Эвертон проведут поединок 29 июля в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Матч будет нести благотворительную миссию. Все деньги, собранные во время поединка, будут направлены на поддержку Украины в противостоянии с Россией.

Everton and Dynamo Kiev have preliminary agreed to play a friendly, on Friday 29th July, with a kick-off time of 19:45pm. Everton offered the friendly match at Goodison Park to Dynamo Kyiv, to raise additional funds to support the Ukraine fund