Миколенко будет счастлив. Динамо сыграет с Эвертоном в благотворительном матче

Экс-динамовец Виталий Миколенко выйдет против своей бывшей команды в благотворительном поединке в поддержку Украины

Динамо проведет матч с Эвертоном 29 июля / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевское Динамо сразу после матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов проведет спарринг с сильным соперником – командой АПЛ Эвертоном. Кстати, 5 июля "бело-синие" расписали нулевую ничью с 15-кратным чемпионом Швейцарии.

Реклама

Динамо и Эвертон проведут поединок 29 июля в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Матч будет нести благотворительную миссию. Все деньги, собранные во время поединка, будут направлены на поддержку Украины в противостоянии с Россией.

Everton and Dynamo Kiev have preliminary agreed to play a friendly, on Friday 29th July, with a kick-off time of 19:45pm. Everton offered the friendly match at Goodison Park to Dynamo Kyiv, to raise additional funds to support the Ukraine fund — The Bobble (@ElBobble) July 6, 2022

Реклама

Напомним, в составе "ирисок" выступает экс-динамовец Виталий Миколенко. Защитник перешел из Динамо в Эвертон 1 января 2022 года. Виталий подписал контракт на 4,5 года – до лета 2026-го. На трансфере своего воспитанника киевский клуб заработал 23 млн еро.

К слову, фанаты "ирисок" без ума от украинского защитника. Миколенко вернулся в расположение клуба прервав свой отпуск.

Виталий Миколенко старается, как лучше подготовиться к сезону / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Во время подготовки к сезону команда Луческу уже сыграла четыре матча с швейцарскими клубами.

Контрольные матчи Динамо:

Матчи во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов против Фенербахче динамовцы сыграют 20 и 27 июля.

Старт в чемпионате Украины запланирован 23 августа.