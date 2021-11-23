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Марадону похоронили без сердца: известна причина

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
23 ноября, 08:40
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Почти год назад ушел из жизни легендарный футболист Диего Марадона. Причиной смерти стала остановка сердца
Марадона. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
Марадона. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Аргентинский журналист, врач и писатель Нельсон Кастро рассказал, что тело футболиста было похоронено без сердца. Такое решение было продиктовано тем, чтобы изучить жизненно важный орган прославленного спортсмена и спасти его от фанов.

Читайте также: "Врачами было сделано много ошибок": адвокат назвал причины смерти легендарного Марадоны

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"Была группа людей, представлявших клуб Химнасия Ла-Плата, которая хотела извлечь сердце Марадоны. Это не увенчалось успехом. Когда стало известно об их планах, тогда его сердце было удалено.

Также это было сделано для того, чтобы изучить его, потому что его сердце было очень важно для определения причины смерти.

Сердце Марадоны весило полкило, это было очень большое сердце. Обычно сердце весит 300 граммов, хотя у него было сердце спортсмена, которое является большим. Однако оно было большим даже для спортсмена. Причиной была сердечная недостаточность", – цитирует слова Кастро Marca.

Диего Марадона
Диего Марадона / Фото: Reuters

Напомним, что 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет скончался Диего Армандо Марадона. Сообщалось, что он умер в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Марадона в "Наполи"
Марадона в "Наполи"

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Также мы рассказывали о признании кубинки Мавис Альварес, которая рассказала, как легендарный футболист Диего Марадона изнасиловал ее, когда она была несовершеннолетней.

Марадона с юной Мавис
Марадона с юной Мавис / Фото: Коллаж: Сегодня

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