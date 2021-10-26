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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

"Врачами было сделано много ошибок": адвокат назвал причины смерти легендарного Марадоны

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
26 октября, 11:01
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Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла заявил о халатности врачей, которые ухаживали за футболистом дома
Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Аргентинская прокуратура проводит расследование о возможной халатности со стороны врачей Диего Марадоны. Адвокат аргентинского футболиста Матиас Морла после дачи показаний в качестве свидетеля озвучил вероятную причину смерти подзащитного.

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"Врачами было сделано много ошибок, потому что Диего умер. Они раздували и раздували беднягу, пока его сердце не взорвалось.

После его смерти мы поняли, что это произошло из-за количества воды, скопившейся в его теле. Решение семьи лечить Марадону дома было сумасшедшим. Врачи настаивали на том, чтобы он оставался в клинике", – цитирует Морлу FOX Sports.

Морла заявил, что в больнице, где Марадоне за три недели до смерти сделали операцию, не рекомендовали оставлять его под домашним наблюдением, но родственники футболиста не согласились и разместили Диего в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал нанятый медперсонал.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года на 61-м году жизни.

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Причиной смерти называется острая сердечная недостаточность, в результате которой развился отек легких.

Ранее мы писали, что Барселона и Бока Хуниорс проведут матч за Кубок Марадоны.

Тем временем, в Аргентине в убийстве Диего Марадоны обвинили семерых человек. По делу о смерти легендарного аргентинца вручили подозрение его лечащему врачу, психологу и еще пятерым людям. Марадона умер спустя несколько недель после операции на головном мозге.

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