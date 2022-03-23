Манчестер Юнайтед прямым текстом назвал, кто убивает украинцев

Английский клуб Манчестер Юнайтед почтил память основателя фан-клуба Kyiv Reds Александра Кукина, который погиб от рук российских оккупантов

Александра Кукина расстреляли российские оккупанты / Фото: Reuters, Facebook, Коллаж: Сегодня

Активный болельщик "красных дьяволов" Александр Кукин погиб от пуль рашистов. В память о своем преданном болельщике Манчестер Юнайтед опубликовал заявление на своем официальном сайте.

В нем говорится, что всеми любимый болельщик Юнайтед погиб после того, как российские войска обстреляли его машину.

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Нужно отметить, что в первоначальном варианте клуб употребил обтекаемую формулировку "оппозиционные силы", но затем исправил на корректное – "российские войска".

Напомним, что 3 марта Кукин был убит солдатами РФ. Он пытался вывезти свою семью в безопасное место с территории, которую захватили российские террористы.

The United family joins our #KyivReds in mourning the sad loss of Aleksander Kukin.



May he rest in peace — Manchester United (@ManUtd) March 21, 2022

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В результате обстрела Александр не выжил, а его жена и дочь получили ранения. В настоящее время они находятся в больнице, а Манчестер Юнайтед рассматривает варианты помощи семье своего фаната.

Фан-клуб Kyiv Reds был создан в 2002 году, и Александр Кукин сыграл большую роль в его создании.