Активный болельщик "красных дьяволов" Александр Кукин погиб от пуль рашистов. В память о своем преданном болельщике Манчестер Юнайтед опубликовал заявление на своем официальном сайте.

В нем говорится, что всеми любимый болельщик Юнайтед погиб после того, как российские войска обстреляли его машину.

Нужно отметить, что в первоначальном варианте клуб употребил обтекаемую формулировку "оппозиционные силы", но затем исправил на корректное – "российские войска".

Напомним, что 3 марта Кукин был убит солдатами РФ. Он пытался вывезти свою семью в безопасное место с территории, которую захватили российские террористы.

The United family joins our #KyivReds in mourning the sad loss of Aleksander Kukin.



May he rest in peace