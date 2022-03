Манчестер Юнайтед прямим текстом назвав, хто вбиває українців

Активний уболівальник "червоних дияволів" Олександр Кукін загинув від куль рашистів. На згадку про свого відданого вболівальника Манчестер Юнайтед опублікував заяву на своєму офіційному сайті.

У ньому йдеться, що всіма улюблений уболівальник Юнайтед загинув після того, як російські війська обстріляли його машину.

Слід зазначити, що у початковому варіанті клуб вжив обтічне формулювання "опозиційні сили", але потім виправив на коректне – "російські війська".

Нагадаємо, що 3 березня Кукіна було вбито солдатами РФ. Він намагався вивезти свою сім'ю у безпечне місце з території, яку захопили російські терористи.

The United family joins our #KyivReds in mourning the sad loss of Aleksander Kukin.



May he rest in peace