"Кучер перепутал такси с патрульной машиной": как праздновали победу в Кубке УЕФА

Бывший защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о праздновании победы в Кубке УЕФА в сезоне-2008/2009. Напомним, что последним профессиональным клубом 35-летнего Федецкого были "Карпаты". А мы рассказывали, что бывший футболист сборной будет играть в чемпионате области среди аматоров.

"Сразу после матча мы переночевали в Стамбуле. В отеле командой и с женами футболистов праздновали, выпивали, ведь победа в Кубке УЕФА – серьезное событие. Был буквально полный карт-бланш, но пьяных в стельку не было. Утром прилетели в Украину. Было такое чествование в аэропорту, очень много людей", – рассказал Федецкий "ОТДУШИВДУШУ".

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Артем Федецкий / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня|Спорт

"Саня Кучер в аэропорту перепутал такси с патрульной машиной и поехал на ней домой. Стояла патрульная машина, следила за общественным порядком. Саня подошел: "Мне надо домой". – "Нет вопросов, поехали". Человек красиво доехал, с мигалочками. Было такое. Когда можно было – все понимали. Был праздник для людей, для Донецка, для Украины", – добавил Федецкий.

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Федецкий выступал за "Карпаты", "Харьков", "Шахтер", "Днепр", немецкий "Дармштадт". В 2015 году днепряне играли в финале Лиге Европы, где уступили испанской "Севилье". А в марте 2020 года бывший защитник сборной Украины победил в юмористическом шоу и сорвал крупный куш.

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