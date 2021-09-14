14 сентября 19:45
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Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
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Бавария --
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Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
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18 сентября 00:00
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Минай --
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Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
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25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
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Кто дороже? Динамо с Цыганковым или Бенфика с Яремчуком

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
14 сентября, 18:42
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Киевский клуб волей жребия попал в "группу смерти": что не соперник, то гранд европейского футбола. Оценим по стоимости первого соперника киевлян в Лиге чемпионов
Виктор Цыганков самый дорогой футболист в составе Динамо
Виктор Цыганков самый дорогой футболист в составе Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Согласно данным портала Transfermarkt, суммарная стоимость футболистов португальского клуба в 2 раза больше динамовцев.

Читайте также: Динамо Бенфика: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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Итак смотрим, все игроки Бенфики оцениваются в 286,5 млн евро, а подопечные Мирчи Луческу – 133 млн евро. Средняя стоимость одного футболиста – 4.43 млн у "бело-синих" и 9.88 млн у "орлов".

В то же время, самый дорогой из футболистов в составах обеих команд именно у киевлян – это капитан команды Виктор Цыганков, которого Transfermarkt оценивает в 25 миллионов. В Бенфике таким футболистом является 28-летний полузащитник Рафа Силва.

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Добавим, что украинский нападающий португальского гранда Роман Яремчук стоит 17.5 млн евро и он шестой в топ-списке самых дорогих футболистов команды Жорже Жезуша.

Роман Яремчук забил второй гол в составе Бенфики
Роман Яремчук забил второй гол в составе Бенфики

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Напомним, что матч Динамо – Бенфика пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00. Трансляция Динамо – Бенфика уже доступна на нашем сайте.

Цыганков vs Яремчук
Цыганков vs Яремчук / Фото: Сегодня|Спорт

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1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металлист 1925
7
6:12
6
13
Черноморец
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
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4
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