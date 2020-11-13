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УАФ назвала фамилии игроков сборной Украины с коронавирусом

13 ноября, 19:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матч против Германии в Лиге наций может быть отменен

Сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в составе сборной Украины еще четыре игрока заразились коронавирусом, также положительный тест сдал член персонала сборной. Матч против Германии в Лиге наций под угрозой срыва.

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Как сообщила Украинская ассоциация футбола, положительные тесты сдали Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, а также администратор команды Вадим Комардин.

Напомним, что в начале ноябрьского сбора из-за коронавируса расположение команды покинул защитник "Динамо" Денис Попов.

Кстати, накануне "Динамо" сообщило о восьми игроках, вылечившихся от коронавируса. А вот Александр Андриевский и Артем Шабанов отправились на самоизоляцию.

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Сборная Украины Андрей Ярмоленко коронавирус Сергей Сидорчук Виктор Коваленко Виктор Цыганков

Источник: Сегодня|Спорт

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