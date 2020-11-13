УАФ назвала фамилии игроков сборной Украины с коронавирусом

Сегодня главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что в составе сборной Украины еще четыре игрока заразились коронавирусом, также положительный тест сдал член персонала сборной. Матч против Германии в Лиге наций под угрозой срыва.
Как сообщила Украинская ассоциация футбола, положительные тесты сдали Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков, а также администратор команды Вадим Комардин.
Напомним, что в начале ноябрьского сбора из-за коронавируса расположение команды покинул защитник "Динамо" Денис Попов.
Кстати, накануне "Динамо" сообщило о восьми игроках, вылечившихся от коронавируса. А вот Александр Андриевский и Артем Шабанов отправились на самоизоляцию.
Смотрите, как Украина и Германия играли в Киеве:
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