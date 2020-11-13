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Тренер Германии: "Украина обыграла Испанию и Швейцарию – это не случайно"

13 ноября, 18:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Немецкий наставник уже прочувствовал, как это играть против украинцев

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв накануне завтрашнего матча Лиги наций против Украины заявил, что думает только о поединке против команды Андрея Шевченко. Напомним, матч состоится в Кельне, начало – в 21:45 по киевскому времени.

"Победа в Лиге наций, конечно, возможна. Но для меня и команды важна победа в завтрашнем матче. Я не говорю сегодня об Испании. Сначала нам придется преодолеть сопротивление украинской команды.

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Они усилили состав по сравнению с игрой в Киеве, обыграли Испанию и Швейцарию – это не случайно. У них много быстрых и много технически хороших игроков. Но они также умеют хорошо защищаться и играют очень по-мужски. Мы сами заметили это в Украине.

Испания потерпела неудачу, потому что не нашла решений, как противостоять сопернику. Завтра команда должна выйти за рамки своих возможностей и играть со всей энергией и страстью", – цитирует Лёва официальный сайт немецкой ассоциации.

Напомним, что вчера сборная Украины получила третьего соперника на Евро-2020. Команда Северной Македонии впервые сыграет в финальном турнире благодаря Пандеву.

Смотрите, как Украина и Германия играли в Киеве:

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Германии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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