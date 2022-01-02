Довольны все! Эвертон представил Миколенко фанатам

Английский Эвертон провел презентацию новичка клуба Виталия Миколенко перед болельщиками

Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона / Фото: Reuters

Сегодня, 2 января, Эвертон играет домашний поединок против Брайтона. Но в этом матче Виталий Миколенко не сможет помочь своей новой команде из-за правил АПЛ.

Тем не менее "ириски" провели презентацию новичка для болельщиков своей команды.

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Экс-динамовец вышел на поле стадиона "Гудисон Парк" перед началом поединка против Брайтона. Фанаты тепло поприветствовали новобранца, за которого Эвертон заплатил 23 миллиона евро.

Виталий был рад такому приему и теперь должен доказать боссам клуба, что они не ошиблись с выбором футболиста.

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Напомним, в первый день нового года 22-летний защитник киевского Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко официально стал игроком клуба из Ливерпуля.

За 4,5 года в Эвертоне Миколенко заработает около 500 млн гривен, по другим данным – свыше миллиарда.

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