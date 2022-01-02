Шикует! Миколенко отдали в распоряжение весь самолет (видео)

Уже экс-динамовец Виталий Миколенко, ставший новичком Эвертона, смог почувствовать себя Криштиану Роналду

Миколенко и его агент Шаблий / Фото: Instagram

Появились авиаподробности перехода Виталия Миколенко в Эвертон, с которым бывший защитник киевского Динамо подписал контракт до лета 2026 года.

Как оказалось, в распоряжении 22-летнего украинского футболиста и его агента Вадима Шаблия оказался весь самолет, которым они в чартерном порядке добрались в Ливерпуль для заключения сделки.

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Такими владеют Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Шаблий поделился в Instagram фото из салона самолета, а также видео выхода из него Миколенко.

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"Такие трансферы всегда добавляют положительные эмоции. Когда карьера молодого футболиста выходит на новый уровень, получаешь огромное удовольствие. Виталий, сделай этот год лучшим!" – написал Вадим Шаблий на своей странице в соцсетях.

Напомним, Динамо получит за Миколенко 23 млн евро. Больше иностранные клубы платили киевлянам лишь за Андрея Ярмоленко (25 млн евро, Боруссия Дортмунд) и Андрея Шевченко (24 млн евро, Милан).

Миколенко в Эвертоне – до лета 2026-го / Фото: официальный сайт "Эвертон"

По одним данным, за 4,5 года в Эвертоне Миколенко заработает около 500 млн гривен, по другим – свыше миллиарда.