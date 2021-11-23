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Дом звезды Барселоны ограбили во время матча

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
23 ноября, 09:25
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Пока Барселона обыгрывала Эспаньол в первом матче под руководством Хави, домушники хозяйничали в особняке нападающего каталонцев Ансу Фати
Ансу Фати
Ансу Фати / Фото: Reuters

Сам Фати в матче Барселоны с Эспаньолом 1:0 на уикенде не принимал участие из-за травмы, тем не менее находился рядом с командой на стадионе "Камп Ноу", а в это время воры проникли на верхний этаж его особняка.

Как сообщает Marca, домушники забрали из дома Фати деньги, драгоценности и часы.

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Что интересно, семья игрока в это время наблюдала за игрой по телевизору в гостиной, расположенной на первом этаже. Подозрительные звуки насторожили родственников Ансу Фати, которые вызвали полицию.

Но когда прибыл патруль, воры уже скрылись. При этом сигнализация и камеры видеонаблюдения были выключены.

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Отметим, что недавно Ансу Фати, которого называют Новым Месси, продлил контракт с Барселоной до лета 2027 года. Сумма выкупа футболиста из Гвинеи-Бисау составляет один миллиард евро.

Ансу Фати
Ансу Фати / Фото: AFP

Ранее мы писали, что воры украли олимпийские медали у россиянки, а затем вернули с коробкой конфет.

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