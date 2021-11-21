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Вот так дебют! Хави в первом же матче с Барселоной грохнул принципиального соперника

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 ноября, 10:04
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Хави выиграл свой первый матч во главе Барселоны. Дебют припал на каталонское дерби против Эспаньола в 14-м туре чемпионата Испании
Хави дебютировал в Барселоне с победы
Хави дебютировал в Барселоне с победы / Фото: Reuters

Судьбу встречи решил один единственный гол, забитый Мемфисом Депаем в самом начале второго тайма. Кстати, ранее звезда Барселоны стал лучшим бомбардиром европейских сборных в 2021 году.

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Благодаря этой победе Барселона поднялась на шестое место в турнирной таблице Примеры. От первой тройки их отделяет семь баллов.

На следующей неделе каталонцев ждет матч Лиги чемпионов против Бенфики, а затем встреча с Вильярреалом.

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Хави возглавил Барселону еще 6 ноября, но из-за паузы на матчи сборных дебютировать во главе родной команды удалось только сейчас. Испанец заменил на посту Рональда Кумана. После увольнения нидерландца команду временно тренировал Серхи Бархуан.

Хави – главный тренер Барселоны
Хави – главный тренер Барселоны / Фото: ФК Барселона

Хави является настоящей легендой Барселоны. Он является воспитанником клуба и провел в родной команде практически всю карьеру, пока в 2015 году не перешел в Аль-Садд.

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Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, шесть – Суперкубков Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и два раза – клубный чемпионат мира.

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