Вот так дебют! Хави в первом же матче с Барселоной грохнул принципиального соперника

Судьбу встречи решил один единственный гол, забитый Мемфисом Депаем в самом начале второго тайма. Кстати, ранее звезда Барселоны стал лучшим бомбардиром европейских сборных в 2021 году.
Благодаря этой победе Барселона поднялась на шестое место в турнирной таблице Примеры. От первой тройки их отделяет семь баллов.
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На следующей неделе каталонцев ждет матч Лиги чемпионов против Бенфики, а затем встреча с Вильярреалом.
Хави возглавил Барселону еще 6 ноября, но из-за паузы на матчи сборных дебютировать во главе родной команды удалось только сейчас. Испанец заменил на посту Рональда Кумана. После увольнения нидерландца команду временно тренировал Серхи Бархуан.
Хави является настоящей легендой Барселоны. Он является воспитанником клуба и провел в родной команде практически всю карьеру, пока в 2015 году не перешел в Аль-Садд.
Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, шесть – Суперкубков Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и два раза – клубный чемпионат мира.