Динамо нашло замену Миколенко: он в 17 раз дешевле

После ухода Миколенко у Динамо не осталось ни одного номинального левого защитника в команде.
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По ходу этого и предыдущего сезонов в случае отсутствия Миколенко левую бровку закрывал Александр Караваев. Но на всю дистанцию этого было мало.
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Поэтому после продажи Виталия Динамо вернуло из аренды Владислава Дубинчака. Защитник уже вернулся в Киев, о чем сообщил его агент Александр Карпов.
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В текущем сезоне Дубинчак провел за Днепр-1 18 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.
Для сравнения, у Миколенко три ассиста в 25 матчах. Но transfermarkt.com оценивает новичка Эвертона в 17 миллионов евро, а стоимость Дубинчака – всего 1 млн евро.
Ранее обнаружилась огромная проблема Миколенко в Эвертоне. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.