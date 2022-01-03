Динамо нашло замену Миколенко: он в 17 раз дешевле

Защитник Владислав Дубинчак вернулся в киевского Динамо из Днепра-1, где он выступал на правах аренды. Футболист заменит ушедшего в Эвертон Виталия Миколенко

Владислав Дубинчак и Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

После ухода Миколенко у Динамо не осталось ни одного номинального левого защитника в команде.

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По ходу этого и предыдущего сезонов в случае отсутствия Миколенко левую бровку закрывал Александр Караваев. Но на всю дистанцию этого было мало.

Поэтому после продажи Виталия Динамо вернуло из аренды Владислава Дубинчака. Защитник уже вернулся в Киев, о чем сообщил его агент Александр Карпов.

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В текущем сезоне Дубинчак провел за Днепр-1 18 матчей во всех турнирах и сделал четыре результативные передачи.

Для сравнения, у Миколенко три ассиста в 25 матчах. Но transfermarkt.com оценивает новичка Эвертона в 17 миллионов евро, а стоимость Дубинчака – всего 1 млн евро.

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Ранее обнаружилась огромная проблема Миколенко в Эвертоне. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.