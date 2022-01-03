Бедный парень не знает, во что ввязывается: в Англии уже жалеют Миколенко

Новичок английского Эвертона Виталий Миколенко поблагодарил фанатов клуба за теплый прием. Украинца представили перед поединком с Брайтоном

Виталий Миколенко поприветствовал фанатов Эвертона / Фото: REUTERS

Пока игроки разминались на поле, Миколенко вышел с клубным шарфиком на шее и поаплодировал фанатам на трибунах, а те ответили взаимностью.

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"Сегодня я впервые почувствовал, что такое атмосфера на "Гудисон Парк". Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта в Эвертоне", – поделился эмоциями Миколенко в Instagram.

В комментариях собрались мнения с диаметрально противоположными настроениями. Одни желали украинцу удачи, другие – жалели его.

Удачи!!! У тебя все получится! Мы в тебя верим!

Добро пожаловать, приложите 100% усилий, и вы станете фаворитом фанатов

Бедный парень не знает, во что ввязывается, удачи

Значит так, в дебюте сделай 1 гол и 2 ассиста, чтобы в основе играть

Офигеть, еще 4 года назад он играл за дубль Динамо, а сейчас ему аплодирует весь стадион

Очень жаль, что вам пришлось видеть это

Не волнуйся, мы не всегда это дерьмо, но нам действительно жаль, дружище

Два последних комментария касались результата матча Эвертона с Брайтоном. Ириски на глазах у Миколенко проиграли на родном стадионе со счетом 2:3.

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Ранее обнаружилась огромная проблема Миколенко в Эвертоне. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.