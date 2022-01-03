Бедный парень не знает, во что ввязывается: в Англии уже жалеют Миколенко

Пока игроки разминались на поле, Миколенко вышел с клубным шарфиком на шее и поаплодировал фанатам на трибунах, а те ответили взаимностью.
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"Сегодня я впервые почувствовал, что такое атмосфера на "Гудисон Парк". Спасибо за теплый прием. Я очень жду своего дебюта в Эвертоне", – поделился эмоциями Миколенко в Instagram.
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В комментариях собрались мнения с диаметрально противоположными настроениями. Одни желали украинцу удачи, другие – жалели его.
- Удачи!!! У тебя все получится! Мы в тебя верим!
- Добро пожаловать, приложите 100% усилий, и вы станете фаворитом фанатов
- Бедный парень не знает, во что ввязывается, удачи
- Значит так, в дебюте сделай 1 гол и 2 ассиста, чтобы в основе играть
- Офигеть, еще 4 года назад он играл за дубль Динамо, а сейчас ему аплодирует весь стадион
- Очень жаль, что вам пришлось видеть это
- Не волнуйся, мы не всегда это дерьмо, но нам действительно жаль, дружище
Два последних комментария касались результата матча Эвертона с Брайтоном. Ириски на глазах у Миколенко проиграли на родном стадионе со счетом 2:3.
Ранее обнаружилась огромная проблема Миколенко в Эвертоне. Виталию будет крайне сложно влиться в новый коллектив, учитывая, что он не владеет английским языком.