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Брал деньги за попадание в состав: украинец обвинил экс-тренера сборной России во взятках

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
17 октября, 15:14
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Бывшего тренера сборной Росси Станислава Черчесова обвинили в том, что он брал деньги от агентов за попадание игроков в состав команды
Канчельскис обвинил Черчесова во взятках
Канчельскис обвинил Черчесова во взятках

Экс-игрок Динамо, Шахтера, Манчестер Юнайтед и сборной России Андрей Канчельскис выразил свое мнение, что в состав сборной России можно попасть за деньги.

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Это делают агенты, чтобы поднять стоимость игрока и затем удачно продать в другой клуб.

"Даже в советском футболе было. Я могу называть, что Бышовец занимался этим делом. Я думаю и уверен, что и Черчесов занимался – агенты платили", – признался Канчельскис в интервью soccernews.ru.

Напомним, что Канчельскис родился и вырос в Кропивницком, выступал за местную "Зирку". Там же он познакомился с первой женой, но его дочь считает своим отцом Стаса Михайлова.

Затем футболист успел поиграть в Динамо и Шахтере, после чего перебрался в Манчестер Юнайтед, где стал настоящей звездой. Также в своей игровой карьере он успел поиграть за такие клубы, как Эвертон, Рейнджерс, Манчестер Сити, Саутгемптон, Аль-Хиляль, Сатурн и Крылья Советов.

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После развала СССР Канчельскис сделал выбор в пользу сборной России, за которую сыграл 36 матчей и забил 4 мяча. Ранее мы писали, что бывший судья рассказал, как уговорил Юрана, Канчельскиса и Онопко вместо Украины выступать за Россию. Экс-рефери ФИФА Сергей Хусаинов пообещал футболистам квартиры в Москве.

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