2 июля 19:00
Швейцария 1
Испания 1
2 июля 22:00
Бельгия 1
Италия 2
3 июля 19:00
Чехия --
Дания --
3 июля 22:00
Украина --
Англия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Пробежал три взлетных полосы: кто стал залогом успеха Испании в матче Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
2 июля, 23:32
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Если бы Педри все 120 минут бежал прямо, то мог бы преодолеть три самые длинные взлетные полосы в мире. Энергия испанского футболиста помогла его команде одержать победу
Педри игрок матча Швейцария - Испания
Педри игрок матча Швейцария - Испания / Фото: Reuters

Сборная Испании в серии пенальти обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Евро-2020. Команда проводила второй матч с дополнительным временем, что сказывалось на физических кондициях игроков. Но это не касалось Педри, молодого таланта невозможно было остановить!

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За 120 минут Педри набегал 14700 метров! Это почти длина самой длинной взлетно-посадочной полосы в мире, если ее поставить три в ряд! Она находится в Китае в аэропорту Камдо Бамда, а длина ее составляет 5500 метров.

Напомним, в основное время встречи испанцы отличились благодаря автоголу Дениса Закарии, а швейцарцы ответили мячом Джердана Шакири. Затем Швейцария осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлер, но сумела дотянуть до серии пенальти, где сотворить вторую сенсацию подряд уже не удалось. Видео голов и обзор матча есть на нашем сайте.

Также мы писали, что жены футболистов сборной Украины прорвались в Рим. Вторые половинки Ярмоленко, Яремчука, Степаненко и других игроков прилетели поддержать нашу команду в Рим, хотя в Италии грозили никого из Украины не пускать.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Португалия
3
7:6
4
3
Германия
3
6:5
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Пятница, 2 июля
1:1 (120+’)
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1:2 (90+7’)
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Суббота, 3 июля
19:00
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