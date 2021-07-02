2 липня 19:00
Швейцарія 1
Іспанія 1
2 липня 22:00
Бельгія 1
Італія 2
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Пробіг три злітних смуги: хто став запорукою успіху Іспанії в матчі Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 липня, 23:32
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Якби Педрі всі 120 хвилин біг прямо, то міг би подолати три найдовші злітні смуги в світі. Енергія іспанського футболіста допомогла його команді здобути перемогу
/ Фото: Reuters

Збірна Іспанії в серії пенальті обіграла Швейцарію і вийшла в півфінал Євро-2020. Команда проводила другий матч з додатковим часом, що позначалося на фізичних кондиціях гравців. Але це не стосувалося Педрі, молодого таланта неможливо було зупинити!

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За 120 хвилин Педрі набігав 14700 метрів! Це майже довжина найдовшої злітно-посадкової смуги в світі, якщо ї] поставити три в ряд! Вона знаходиться в Китаї в аеропорту Камден Бамда, а довжина її становить 5500 метрів.

Нагадаємо, в основний час зустрічі іспанці відзначилися завдяки автоголу Дениса Закарії, а швейцарці відповіли м'ячем Джердана Шакірі. Потім Швейцарія залишилася в меншості після видалення Ремо Фройлер, але зуміла дотягти до серії пенальті, де створити другу сенсацію поспіль вже не вдалося. Відео голів та огляд матчу є на нашому сайті.

Також ми писали, що дружини футболістів збірної України прорвалися в Рим. Другі половинки Ярмоленка, Яремчука, Степаненка і інших гравців прилетіли підтримати нашу команду в Рим, хоча в Італії погрожували нікого з України не пускати.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Пʼятниця, 2 липня
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