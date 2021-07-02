Пробіг три злітних смуги: хто став запорукою успіху Іспанії в матчі Євро-2020

Якби Педрі всі 120 хвилин біг прямо, то міг би подолати три найдовші злітні смуги в світі. Енергія іспанського футболіста допомогла його команді здобути перемогу

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Збірна Іспанії в серії пенальті обіграла Швейцарію і вийшла в півфінал Євро-2020. Команда проводила другий матч з додатковим часом, що позначалося на фізичних кондиціях гравців. Але це не стосувалося Педрі, молодого таланта неможливо було зупинити!

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За 120 хвилин Педрі набігав 14700 метрів! Це майже довжина найдовшої злітно-посадкової смуги в світі, якщо ї] поставити три в ряд! Вона знаходиться в Китаї в аеропорту Камден Бамда, а довжина її становить 5500 метрів.

Нагадаємо, в основний час зустрічі іспанці відзначилися завдяки автоголу Дениса Закарії, а швейцарці відповіли м'ячем Джердана Шакірі. Потім Швейцарія залишилася в меншості після видалення Ремо Фройлер, але зуміла дотягти до серії пенальті, де створити другу сенсацію поспіль вже не вдалося. Відео голів та огляд матчу є на нашому сайті.

Також ми писали, що дружини футболістів збірної України прорвалися в Рим. Другі половинки Ярмоленка, Яремчука, Степаненка і інших гравців прилетіли підтримати нашу команду в Рим, хоча в Італії погрожували нікого з України не пускати.