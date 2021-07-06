6 июля 22:00
Италия --
Испания --
7 июля 22:00
Англия --
Дания --
7 июля 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
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Евро-2020

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Стрим Италия – Испания. Смотрим полуфинал Евро-2020 вместе

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 июля, 19:56
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Италия и Испания разыграют между собой путевку в финал Евро-2020. Италия выиграла все матчи на турнире, а вот Испания добралась до 1/2 финала со скрипом
Италия и Испания разыграют путевку в финал Евро-2020
Италия и Испания разыграют путевку в финал Евро-2020

Во вторник, 6 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится первый полуфинал Евро-2020: на поле сойдутся сборные Италии и Испании. Матч начнется в 22:00, а онлайн матча Италия – Испания уже доступен на нашем сайте.

Читайте также: Италия – Испания: где смотреть полуфинал Евро-2020

Кроме этого, мы проведем стрим матча Италия – Испания на нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.

Италия и Испания являются одними из самых титулованных сборных в мире. Италия может похвастаться четырьмя победами на чемпионатах мира, а вот на Евро итальянцы побеждали лишь один раз – в далеком 1968 году.

Испания лишь раз побеждала на чемпионате мира. Зато трижды становилась лучшей командой Европы. При этом, первой и пока единственной, кому удалось выиграть Евро дважды подряд.

Фаворитом матча аналитики FAVBET называют Италию. На ее проход в финал, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.77, на проход Испании – 2.16. В процентном соотношении – 55% на 45% в пользу итальянцев. При этом наиболее реальным счетом основного времени букмекеры называют ничью 1:1.

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 6 июля
22:00
Смотри на: Трансляция
Среда, 7 июля
22:00
Смотри на:
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