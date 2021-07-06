Стрим Италия – Испания. Смотрим полуфинал Евро-2020 вместе

Италия и Испания разыграют между собой путевку в финал Евро-2020. Италия выиграла все матчи на турнире, а вот Испания добралась до 1/2 финала со скрипом

Италия и Испания разыграют путевку в финал Евро-2020

Во вторник, 6 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится первый полуфинал Евро-2020: на поле сойдутся сборные Италии и Испании. Матч начнется в 22:00, а онлайн матча Италия – Испания уже доступен на нашем сайте.

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Кроме этого, мы проведем стрим матча Италия – Испания на нашем Youtube-канале с профессиональным комментатором и чатом болельщиков.

Италия и Испания являются одними из самых титулованных сборных в мире. Италия может похвастаться четырьмя победами на чемпионатах мира, а вот на Евро итальянцы побеждали лишь один раз – в далеком 1968 году.

Испания лишь раз побеждала на чемпионате мира. Зато трижды становилась лучшей командой Европы. При этом, первой и пока единственной, кому удалось выиграть Евро дважды подряд.

Фаворитом матча аналитики FAVBET называют Италию. На ее проход в финал, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.77, на проход Испании – 2.16. В процентном соотношении – 55% на 45% в пользу итальянцев. При этом наиболее реальным счетом основного времени букмекеры называют ничью 1:1.