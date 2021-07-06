Стрім Італія – Іспанія. Дивимося півфінал Євро-2020 разом

У вівторок, 6 липня, в Лондоні на стадіоні "Уемблі" відбудеться перший півфінал Євро-2020: на полі зійдуться збірні Італії та Іспанії. Матч розпочнеться о 22:00, а онлайн матчу Італія – Іспанія вже доступний на нашому сайті.
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Крім цього, ми проведемо стрім матчу Італія – Іспанія на нашому Youtube-каналі з професійним коментатором і чатом уболівальників.
Італія та Іспанія є одними з найбільш титулованих збірних у світі. Італія може похвалитися чотирма перемогами на чемпіонатах світу, а ось на Євро італійці перемагали лише один раз – в далекому 1968 році.
Іспанія лише раз перемагала на чемпіонаті світу. Зате тричі ставала кращою командою Європи. При цьому, першою і поки єдиною, кому вдалося виграти Євро двічі поспіль.
Фаворитом матчу аналітики FAVBET називають Італію. На її прохід в фінал, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлений коефіцієнт 1.77, на прохід Іспанії – 2.16. У процентному співвідношенні – 55% на 45% на користь італійців. При цьому найбільш реальним рахунком основного часу букмекери називають нічию 1:1.