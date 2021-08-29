Вот это очередь! Редкое явление для украинского футбола – в Ужгороде

Сотни людей стояли в очереди перед стартом матча 6-го тура Премьер-лиги. В Ужгороде пришли посмотреть на матч Миная против команды, играющей в Лиге чемпионов
Стадион Авангард. Очередь перед матчем Минай - Шахтер в 6 туре чемпионата Украины. Фото Facebook Володимир Мешко
Очереди! За билетами! На матч чемпионата Украины! Признаться, давно такого не было в нашем футболе.
Сегодня клуб Минай из одноименного села Закарпатской области принимает участника группового этапа Лиги чемпионов – Шахтер. Онлайн Минай – Шахтер доступен на нашем сайте – поединок 6-го тура Премьер-лиги стартовал в 17:00.
Игра проходит в Ужгороде на стадионе "Авангард". Перед началом поединка у касс стадиона образовались приличные очереди – несколько сотен человек стоят у центральных ворот арены.
"Такие очереди за билетами на матч Минай – Шахтер", – пишет в Facebook Володимир Мешко.
Этот сезон для Миная – второй в элите украинского футбола. В прошлом сезоне команда заняла последнее место, но сохранила прописку в Премьер-лиге в результате снятия Олимпика.
В нынешнем сезоне Минай занимает 12-е место в турнирной таблице. В команде выступает экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев.
Таблица чемпионата Украины:
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забитые
20
Пропущеные
2
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
6
6
13
Забитые
12
Пропущеные
6
Разница
6
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые
11
Пропущеные
3
Разница
8
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забитые
9
Пропущеные
10
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
5
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые
11
Пропущеные
4
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забитые
7
Пропущеные
5
Разница
2
Результаты последних матчей:
Н
В
Н
В
П
7
6
2
2
2
7
7
0
8
Забитые
7
Пропущеные
7
Разница
0
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
8
5
2
1
2
11
8
3
7
Забитые
11
Пропущеные
8
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забитые
8
Пропущеные
11
Разница
-3
Результаты последних матчей:
В
В
Н
П
П
10
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забитые
6
Пропущеные
10
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
В
П
11
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забитые
2
Пропущеные
9
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
Н
12
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые
2
Пропущеные
4
Разница
-2
Результаты последних матчей:
П
Н
П
В
13
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые
4
Пропущеные
8
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забитые
7
Пропущеные
16
Разница
-9
Результаты последних матчей:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забитые
4
Пропущеные
11
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
Н
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забитые
8
Пропущеные
15
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
П