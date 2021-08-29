Оце так черга! Рідкісне явище для українського футболу – в Ужгороді

Сотні людей стояли в черзі перед стартом матчу 6-го туру Прем'єр-ліги. В Ужгороді прийшли подивитися на матч Миная проти команди, що грає в Лізі чемпіонів
Стадіон Авангард. Черга перед матчем Минай - Шахтар в 6 турі чемпіонату України. Фото Facebook Володимир Мешко
Черги! За квитками! На матч чемпіонату України! Зізнатися, давно такого не було в нашому футболі.
Сьогодні клуб Минай з однойменного села Закарпатської області приймає учасника групового етапу Ліги чемпіонів – Шахтар. Онлайн Минай – Шахтар доступний на нашому сайті – поєдинок 6-го туру Прем'єр-ліги стартував о 17:00.
Гра проходить в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Перед початком поєдинку біля кас стадіону утворилися пристойні черги – кілька сотень людей стоять біля центральних воріт арени.
"Такі черги за квитками на матч Минай – Шахтар" , – пише в Facebook Володимир Мешко.
Цей сезон для Миная – другий в еліті українського футболу. У минулому сезоні команда посіла останнє місце, але зберегла прописку в Прем'єр-лізі в результаті зняття Олімпіка.
У нинішньому сезоні Минай займає 12-те місце в турнірній таблиці. У команді виступає ексфорвард збірної України Євген Селезньов.
Таблиця чемпіонату України:
1
6
5
1
0
20
2
18
16
Забиті
20
Пропущені
2
Різниця
18
Результати останніх матчів:
В
В
Н
В
В
2
6
4
1
1
12
6
6
13
Забиті
12
Пропущені
6
Різниця
6
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
11
3
8
12
Забиті
11
Пропущені
3
Різниця
8
Результати останніх матчів:
В
В
П
В
В
4
6
4
0
2
9
10
-1
12
Забиті
9
Пропущені
10
Різниця
-1
Результати останніх матчів:
П
П
В
В
В
5
5
3
2
0
11
4
7
11
Забиті
11
Пропущені
4
Різниця
7
Результати останніх матчів:
В
Н
В
В
Н
6
6
3
2
1
7
5
2
11
Забиті
7
Пропущені
5
Різниця
2
Результати останніх матчів:
Н
В
Н
В
П
7
6
2
2
2
7
7
0
8
Забиті
7
Пропущені
7
Різниця
0
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
8
5
2
1
2
11
8
3
7
Забиті
11
Пропущені
8
Різниця
3
Результати останніх матчів:
В
Н
П
В
П
9
6
2
1
3
8
11
-3
7
Забиті
8
Пропущені
11
Різниця
-3
Результати останніх матчів:
В
В
Н
П
П
10
6
2
0
4
6
10
-4
6
Забиті
6
Пропущені
10
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
П
П
В
П
11
5
1
2
2
2
9
-7
5
Забиті
2
Пропущені
9
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
Н
В
Н
12
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забиті
2
Пропущені
4
Різниця
-2
Результати останніх матчів:
П
Н
П
В
13
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забиті
4
Пропущені
8
Різниця
-4
Результати останніх матчів:
П
Н
В
П
П
14
6
1
1
4
7
16
-9
4
Забиті
7
Пропущені
16
Різниця
-9
Результати останніх матчів:
Н
П
В
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забиті
4
Пропущені
11
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
Н
П
П
Н
16
6
0
1
5
8
15
-7
1
Забиті
8
Пропущені
15
Різниця
-7
Результати останніх матчів:
П
П
П
П
П