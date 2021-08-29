Оце так черга! Рідкісне явище для українського футболу – в Ужгороді

Сотні людей стояли в черзі перед стартом матчу 6-го туру Прем'єр-ліги. В Ужгороді прийшли подивитися на матч Миная проти команди, що грає в Лізі чемпіонів

Стадіон Авангард. Черга перед матчем Минай - Шахтар в 6 турі чемпіонату України. Фото Facebook Володимир Мешко

Черги! За квитками! На матч чемпіонату України! Зізнатися, давно такого не було в нашому футболі.

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Сьогодні клуб Минай з однойменного села Закарпатської області приймає учасника групового етапу Ліги чемпіонів – Шахтар. Онлайн Минай – Шахтар доступний на нашому сайті – поєдинок 6-го туру Прем'єр-ліги стартував о 17:00.

Гра проходить в Ужгороді на стадіоні "Авангард". Перед початком поєдинку біля кас стадіону утворилися пристойні черги – кілька сотень людей стоять біля центральних воріт арени.

"Такі черги за квитками на матч Минай – Шахтар" , – пише в Facebook Володимир Мешко.

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Цей сезон для Миная – другий в еліті українського футболу. У минулому сезоні команда посіла останнє місце, але зберегла прописку в Прем'єр-лізі в результаті зняття Олімпіка.

У нинішньому сезоні Минай займає 12-те місце в турнірній таблиці. У команді виступає ексфорвард збірної України Євген Селезньов.

Таблиця чемпіонату України: