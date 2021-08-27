Триллер Черноморца и Александрии: видео голов матча

Интересным и результативным матчем открылся 6 тур чемпионата Украины по футболу

В Одессе был шикарный футбол / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

6-й тур украинской Премьер-лиги начался с боевой ничьи в Одессе. Черноморец и Александрия выдали веселую концовку матча, за 14 минут забив четыре мяча.

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Хозяева поля дважды выходили вперед по ходу матча, но гостям удалось отыграться.

Черноморец – Александрия – 2:2

Голы: Авагимян, 68, Ванат, 76 – Третьяков, 72, Устименко, 82

Черноморец: Кучерук, Путря, Тлумак, Дубко, Кузык, Кравченко (Ванат, 62), Михайленко, Брагару (Цитаишвили, 71), Бугай (Смирный, 62), Авагимян (Скорко, 86), Исаенко (Сухоручко, 87).

Александрия: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков, Калюжный (Рыбалка, 46), Ковалец (Мустафаев, 80), Демченко, Кожушко (Одарюк, 46), Спинелли (Устименко, 62), Третьяков.

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Обзор первого тайма

Обзор второго тайма