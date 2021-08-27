6-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции, котировки

Лидеры УПЛ Динамо, Шахтер и Десна сыграют против команд второй части турнирной таблицы – Колоса, Миная и Вереса

Динамо и Колос играют на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Шестой тур чемпионата Украины по футболу пройдет как раз накануне отборочных матчей ЧМ-2022. Он разбит на три дня – с 27 по 29 августа.

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Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.

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Пятница, 27 августа

19:30. Черноморец – Александрия

Котировки: 3.40 – 3.35 – 2.18

Где смотреть: Футбол 1

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Суббота, 28 августа

14:00. Ингулец – Мариуполь

Котировки: 2.55 – 3.45 – 2.70

Где смотреть: Футбол 2

17:00. Металлист 1925 – Днепр-1

Котировки: 4.50 – 3.85 – 1.76

Где смотреть: Футбол 2

19:30. Динамо – Колос

Котировки: 1.31 – 5.50 – 9.20

Где смотреть: 2+2

Воскресенье, 29 августа

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14:00. Десна – Верес

Котировки: 1.55 – 4.20 – 5.90

Где смотреть: Футбол 1

17:00. Минай – Шахтер

Котировки: 15.00 – 6.70 – 1.20

Где смотреть: Футбол 1

19:30. Заря – Ворскла

Котировки: 2.11 – 3.50 – 3.40

Где смотреть: УНИАН

19:30. Рух – Львов

Котировки: 2.41 – 3.35 – 2.95

Где смотреть: Футбол 1

Турнирная таблица

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