6-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции, котировки

Лидеры УПЛ Динамо, Шахтер и Десна сыграют против команд второй части турнирной таблицы – Колоса, Миная и Вереса
Динамо и Колос играют на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Шестой тур чемпионата Украины по футболу пройдет как раз накануне отборочных матчей ЧМ-2022. Он разбит на три дня – с 27 по 29 августа.
Вашему вниманию – расписание матчей, котировки букмекеров, результаты игр и турнирная таблица Премьер-лиги.
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Пятница, 27 августа
19:30. Черноморец – Александрия
Котировки: 3.40 – 3.35 – 2.18
Где смотреть: Футбол 1
Суббота, 28 августа
14:00. Ингулец – Мариуполь
Котировки: 2.55 – 3.45 – 2.70
Где смотреть: Футбол 2
17:00. Металлист 1925 – Днепр-1
Котировки: 4.50 – 3.85 – 1.76
Где смотреть: Футбол 2
19:30. Динамо – Колос
Котировки: 1.31 – 5.50 – 9.20
Где смотреть: 2+2
Воскресенье, 29 августа
14:00. Десна – Верес
Котировки: 1.55 – 4.20 – 5.90
Где смотреть: Футбол 1
17:00. Минай – Шахтер
Котировки: 15.00 – 6.70 – 1.20
Где смотреть: Футбол 1
19:30. Заря – Ворскла
Котировки: 2.11 – 3.50 – 3.40
Где смотреть: УНИАН
19:30. Рух – Львов
Котировки: 2.41 – 3.35 – 2.95
Где смотреть: Футбол 1
Турнирная таблица
1
5
4
1
0
13
2
11
13
Забитые
13
Пропущеные
2
Разница
11
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
В
2
5
4
0
1
11
3
8
12
Забитые
11
Пропущеные
3
Разница
8
Результаты последних матчей:
В
В
П
В
В
3
5
4
0
1
9
6
3
12
Забитые
9
Пропущеные
6
Разница
3
Результаты последних матчей:
П
В
В
В
В
4
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые
11
Пропущеные
4
Разница
7
Результаты последних матчей:
В
Н
В
В
Н
5
5
3
1
1
10
5
5
10
Забитые
10
Пропущеные
5
Разница
5
Результаты последних матчей:
В
П
В
В
Н
6
5
3
1
1
5
3
2
10
Забитые
5
Пропущеные
3
Разница
2
Результаты последних матчей:
В
Н
В
П
В
7
5
2
1
2
11
8
3
7
Забитые
11
Пропущеные
8
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
Н
П
В
П
8
5
2
0
3
5
8
-3
6
Забитые
5
Пропущеные
8
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
В
9
4
1
2
1
2
2
0
5
Забитые
2
Пропущеные
2
Разница
0
Результаты последних матчей:
П
Н
В
Н
10
5
1
2
2
3
7
-4
5
Забитые
3
Пропущеные
7
Разница
-4
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
Н
11
4
1
1
2
2
4
-2
4
Забитые
2
Пропущеные
4
Разница
-2
Результаты последних матчей:
П
Н
П
В
12
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые
4
Пропущеные
8
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
Н
В
П
П
13
5
1
1
3
5
11
-6
4
Забитые
5
Пропущеные
11
Разница
-6
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
П
14
5
1
0
4
5
14
-9
3
Забитые
5
Пропущеные
14
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
П
П
П
15
5
0
2
3
4
11
-7
2
Забитые
4
Пропущеные
11
Разница
-7
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
Н
16
5
0
1
4
8
12
-4
1
Забитые
8
Пропущеные
12
Разница
-4
Результаты последних матчей:
П
П
П
П
Н