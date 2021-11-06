Луческу обвинил двух человек в поражении Динамо от Ворсклы

По мнению главного тренера Динамо Мирчи Луческу, в поражении киевлян от Ворсклы виноват он сам – а также арбитр матча Юрий Иванов

Мирча Луческу / Фото: Reuters

После сенсационного поражения Динамо от Ворсклы 1:2 Мирча Луческу раскритиковал самого себя за то, что не смог восстановить игроков после вторничного поединка с Барселоной, а также рефери встречи с полтавчанами – Юрия Иванова из Макеевки.

Напомним, в матче с Ворсклой Иванов после просмотра VAR назначил пенальти за блокировку Сидорчуком Степанюка, после чего полтавчане сделали счет 2:0.

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Хотя отметим, что за 10 минут до конца основного времени, при счете 0:2, арбитр оставил полтавчан в меньшинстве, удалив Кравчука.

"Они выиграли, они сыграли лучше. Какие могут быть комментарии? У соперника было желание выиграть всеми возможными способами, и ему была большая помощь от судьи. Мы не заслужили победу, потому что мы не реализовали свои моменты и не оказали необходимого давления на соперника", – приводит dynamo.kiev.ua слова Луческу в эфире Профутбол Digital.

Тренер Динамо Мирча Луческу / Фото: Reuters

"Мне надо пересмотреть игру, потому что в ней было много непонятных для меня ситуаций. Одна наша ошибка привела к первому голу, и в дальнейшем нам было сложнее, потому что нужно было атаковать, нужно было создавать моменты. К сожалению, у нас не получилось. Мы нервничали, спешили и допускали много ошибок, а соперник всеми способами рвал ритм игры. Было много необоснованных остановок, пауз – и это тоже нас тормозило".

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"Но мы сами виноваты в том, что проиграли. Я беру на себя вину за эту неудачу. Мне не удалось восстановить игроков психологически после игры с Барселоной, которая стала для них большим разочарованием. То поражение тоже было незаслуженным, и это наложило свой отпечаток. Слишком мало времени прошло после Барселоны, чтобы сегодня игроки были готовы на все сто процентов", – добавил Луческу.

Напомним, Динамо потерпело первое поражение в нынешнем чемпионате – в предыдущий раз в УПЛ киевляне проиграли год назад – 8 ноября 2020 года Шахтеру со счетом 0:3. С тех пор команда Луческу не знала поражений в чемпионате 30 матчей.

Динамо все еще лидирует в нынешнем первенстве УПЛ, но Шахтер может догнать по очкам киевлян, если в воскресенье обыграет в Ковалевке Колос.

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