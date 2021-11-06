Луческу звинуватив двох людей у поразці Динамо від Ворскли

На думку головного тренера Динамо Мірчі Луческу, у поразці киян від Ворскли винен він сам – а також арбітр матчу Юрій Іванов

Мірча Луческу / Фото: Reuters

Після сенсаційної поразки Динамо від Ворскли 1:2 Мірча Луческу розкритикував себе за те, що не зміг відновити гравців після вівторкового поєдинку з Барселоною, а також рефері зустрічі з полтавцями – Юрія Іванова з Макіївки.

Нагадаємо, у матчі з Ворсклою Іванов після перегляду VAR призначив пенальті за блокування Сидорчуком Степанюка, після чого полтавці зробили рахунок 2:0.

Реклама

Хоча зазначимо, що за 10 хвилин до кінця основного часу, за рахунку 0:2, арбітр залишив полтавців у меншості, вилучивши Кравчука.

"Вони виграли, вони зіграли краще. Які можуть бути коментарі? У суперника було бажання виграти всіма можливими способами, і йому була велика допомога від судді. Ми не заслужили на перемогу, тому що ми не реалізували свої моменти і не створили необхідного тиску на суперника", – наводить dynamo.kiev.ua слова Луческу в ефірі Профутбол Digital.

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

"Мені треба переглянути гру, тому що в ній було багато незрозумілих для мене ситуацій. Одна наша помилка призвела до першого голу, і надалі нам було складніше, бо треба було атакувати, треба було створювати моменти. Ми нервувалися, поспішали і припускали багато помилок, а суперник усіма способами рвав ритм гри. Було багато необґрунтованих зупинок, пауз – і це теж нас гальмувало".

Реклама

"Але ми самі винні в тому, що програли. Я беру на себе провину за цю невдачу. Мені не вдалося відновити гравців психологічно після гри з Барселоною, яка стала для них великим розчаруванням. Та поразка теж була незаслуженою, і це наклало свій відбиток. Занадто мало часу минуло після Барселони, щоб сьогодні гравці були готові на всі сто відсотків", – додав Луческу.

Нагадаємо, Динамо зазнало першої поразки в нинішньому чемпіонаті – попереднього разу в УПЛ кияни програли рік тому – 8 листопада 2020 року Шахтарю з рахунком 0:3. Відтоді команда Луческу не знала поразок у чемпіонаті 30 матчів

Динамо досі лідирує у нинішній першості УПЛ, але Шахтар може наздогнати за очками киян, якщо у неділю обіграє у Ковалівці Колос.

Реклама