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Луческу звинуватив двох людей у поразці Динамо від Ворскли

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
6 листопада, 20:52
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На думку головного тренера Динамо Мірчі Луческу, у поразці киян від Ворскли винен він сам – а також арбітр матчу Юрій Іванов
Мірча Луческу
Мірча Луческу / Фото: Reuters

Після сенсаційної поразки Динамо від Ворскли 1:2 Мірча Луческу розкритикував себе за те, що не зміг відновити гравців після вівторкового поєдинку з Барселоною, а також рефері зустрічі з полтавцями – Юрія Іванова з Макіївки.

Нагадаємо, у матчі з Ворсклою Іванов після перегляду VAR призначив пенальті за блокування Сидорчуком Степанюка, після чого полтавці зробили рахунок 2:0.

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Хоча зазначимо, що за 10 хвилин до кінця основного часу, за рахунку 0:2, арбітр залишив полтавців у меншості, вилучивши Кравчука.

"Вони виграли, вони зіграли краще. Які можуть бути коментарі? У суперника було бажання виграти всіма можливими способами, і йому була велика допомога від судді. Ми не заслужили на перемогу, тому що ми не реалізували свої моменти і не створили необхідного тиску на суперника", – наводить dynamo.kiev.ua слова Луческу в ефірі Профутбол Digital.

Тренер Динамо Мірча Луческу
Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

"Мені треба переглянути гру, тому що в ній було багато незрозумілих для мене ситуацій. Одна наша помилка призвела до першого голу, і надалі нам було складніше, бо треба було атакувати, треба було створювати моменти. Ми нервувалися, поспішали і припускали багато помилок, а суперник усіма способами рвав ритм гри. Було багато необґрунтованих зупинок, пауз – і це теж нас гальмувало".

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"Але ми самі винні в тому, що програли. Я беру на себе провину за цю невдачу. Мені не вдалося відновити гравців психологічно після гри з Барселоною, яка стала для них великим розчаруванням. Та поразка теж була незаслуженою, і це наклало свій відбиток. Занадто мало часу минуло після Барселони, щоб сьогодні гравці були готові на всі сто відсотків", – додав Луческу.

Нагадаємо, Динамо зазнало першої поразки в нинішньому чемпіонаті – попереднього разу в УПЛ кияни програли рік тому – 8 листопада 2020 року Шахтарю з рахунком 0:3. Відтоді команда Луческу не знала поразок у чемпіонаті 30 матчів

Динамо досі лідирує у нинішній першості УПЛ, але Шахтар може наздогнати за очками киян, якщо у неділю обіграє у Ковалівці Колос.

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14
8
4
2
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12
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13
8
2
3
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16
14
26
Забиті 30
Пропущені 16
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13
8
1
4
20
14
6
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Забиті 20
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6
Олександрія Олександрія Оле
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6
5
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14
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4
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Забиті 14
Пропущені 10
Різниця 4
Результати останніх матчів: В Н Н П Н
7
Верес Верес Вер
13
5
4
4
12
12
0
19
Забиті 12
Пропущені 12
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н В В Н П
8
Металіст 1925 Металіст 1925 Мет
14
6
1
7
16
22
-6
19
Забиті 16
Пропущені 22
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П В В В
9
Десна Десна Дес
13
5
3
5
15
21
-6
18
Забиті 15
Пропущені 21
Різниця -6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
10
Рух Рух Рух
12
3
4
5
10
14
-4
13
Забиті 10
Пропущені 14
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н Н В П П
11
Колос Колос Кол
12
3
2
7
7
18
-11
11
Забиті 7
Пропущені 18
Різниця -11
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7
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1
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35
2
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13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Зоря
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26
5
Дніпро-1
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20:14
25
6
Олександрія
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14:10
23
7
Верес
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12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
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18
10
Рух
12
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13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
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8:20
8
15
Чорноморець
13
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8
16
Маріуполь
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