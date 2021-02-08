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Беременная жена футболиста зажигательным танцем отметила долгожданную встречу

8 февраля, 11:51

Елена Павлова Елена Павлова

Лиза Третьякова ожидает, что второго ребенка родит раньше

Популярная жена украинского футболиста "Александрии" Максима Третьякова, Лиза, зажигательным танцем на фоне елки встретила новую неделю своей беременности. Напомним, что у девушки в Instagram уже 218 тысяч подписчиков. А ранее беременная Третьякова показала "футбол" в своем животе.

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"Встречаю свою 34-тую недельку беременности. А по УЗИ и развитию малыша 36-ю. Не верится, что осталось еще совсем чуточку до встречи с нашим карапузом. Р.s. Судя по статистике, чаще всего вторые роды начинаются не в 40 недель, а раньше", – подписала свое видео Лиза, которая ждет второго ребенка.

Ранее супруга забивного полузащитника "Александрии" Максима Третьякова ошарашила признанием, что во время своих первых родов просила ее убить.

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Ранее беременная супруга украинского футболиста поделилась эротическим видео. Девушка предстала перед камерой полностью обнаженной, а ее тело было покрыто блестками.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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