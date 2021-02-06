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Ходит ходуном! Беременная звезда Instagram показала "футбол" в своем животе

6 февраля, 20:23

Олег Люлька Олег Люлька

Малыш, находящийся под сердцем Лизы Третьяковой, "знатно футболит" свою маму

Самая популярная из жен футболистов украинского чемпионата Лиза Третьякова, количество подписчиков которой в Instagram составляет 218 тысяч человек, снова шокировала своих фолловеров.

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Ранее супруга забивного полузащитника "Александрии" Максима Третьякова ошарашила признанием, что во время своих первых родов просила ее убить.

А теперь откровенная Лиза показала, как ходит ходуном ее беременный животик перед рождением второго ребенка.

"Активный малыш, футболит маму знатно. Это видео побило все рекорды в сторис. Все в шоке от того, что за суета происходит у меня в животе, а я в шоке от того, что у многих такой суеты не было)) У меня в обе беременности живот ходуном ходит. Но второй малыш, наверное, чуть активнее Сабрины, сразу видно – папины футбольные гены"

"Бывает – высунет ножку, и мне удается ее успеть нежненько словить и пару секунд подержать"

"Может быть, это из-за того, что в эту беременность у меня прям минимальная прослойка жирочка, и я настолько все ощущаю и четко вижу", – поделилась в Instagram подробностями своей второй беременности жгучая брюнетка Лиза Третьякова

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беременность WAGs жена футболиста Лиза Третьякова

Источник: Сегодня|Спорт

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